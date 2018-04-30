İşte sosyal medyada paylaşılan ve görenleri hayrete düşüren o muhteşem dönüşümler...

Atmadan önce iki kez düşünün!

1 / 50 Dikiz aynasındaki bu küçük düğmenin ne olduğunu biliyor musunuz?Genellikle pek çok cisim asılan bu küçük yer işlevi aslında çok farklı...

2 / 50 Aynanızın arka tarafındaki göz alması engelleyicisini aktive ediyor.

3 / 50 Gözünüzü rahatsız eden ışık, başka yere yansıtılır.

4 / 50 Kapıları kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse...

5 / 50 Kafalığı (koltuk başlığı) yerinden çıkarın ve metal çubuklarıyla camı kırın.

6 / 50 Dizüstü bilgisayarlarda bulunan bu küçük deliğin ne işe yaradığını biliyor musunuz?

7 / 50 Çoğu kişi bunun önemsiz bir ayrıntı olduğunu düşünüyor olabilir...

8 / 50 Ancak bu minik delik, bilgisayaranızı korumanızı sağlamak için yapılan bir ayrıntı...

9 / 50 Tükenmez kalem kapaklarındaki delik Tükenmez kalem kapaklarında ne olduğunu anlamadığımız o delik, aslında boğulma riskini azaltmak için üretilmiş. Küçük bir çocuk bu kapağı yanlışlıkla yutarsa, o küçük delik nefes yolunun tamamen tıkanmasını önlüyor.

10 / 50 Kot pantolondaki minik cepler Çoğumuz kot pantolonlarımızın minik ceplerinin ne işe yaradığını anlamayız. Zira o bölüm para ya da başka bir şey koymak için ziyadesiyle küçük ve dar. Bu cepler aslında 1800’lerde kullanılan zincirli cep saatlerini koymak için tasarlanmış.

11 / 50 Cep kenarlarındaki tuhaf düğmeler Levi Strauss ilk kot pantolonu ürettiğinde en büyük problem, pantolonu giyen işçilerin hareketlerinden ötürü sık sık yırtılma sorunlarının görülmesiydi. (O dönemler kot pantolonu en çok altın işçileri giyiyordu.) Bu düğmeler de esasında yırtılma problemlerini engelleyebilmek için yapılmıştı.

12 / 50 Converse ayakkabılardaki delikler Converse’in kenarındaki anlamsız gibi görülen deliklerin amacı havalandırmak. Ayrıca, uzun olan bağcıkları bağlamak için ekstra bir alan olarak da düşünülmüş çünkü Converse aslında bir basketbol ayakkabısı olarak üretilmiş.

13 / 50 Kola kutusu deyip geçmeyin; tepesindeki kapakl sadece çekilişlere katılmanıza yaramıyor! Aynı zamanda bakın ne işe yarıyor?

14 / 50 Tencere sapındaki delik Bu deliğin iki işlevi var. Birincisi, tencerenizi asabilmek, ikincisi de kirli kaşığınızı ucu tencereye dökülecek şekilde koyabilmek.

15 / 50 Veya kola kutularının kapakları... Bir araya geldiklerinde neye dönüşebileceklerini hayal edebiliyor musunuz?

16 / 50 Makarna kaşığındaki delik Bu delik makarnanızı iyi karıştırmanızı sağlıyor evet, ama esas işlevi bu değil. Esas amaç, 1 kişilik spagetti porsiyonunu ayarlamak.

17 / 50 Dördü bir arada! Ama yetmez, daha fazla kapak lazım!

18 / 50 Tel tokanın dalgalı kısmı Tel saç tokasının neden bir kısmının dalgalı, bir kısmının düz olduğunu düşünüyorsanız, söyleyelim. Dalgalı kısmı, saçınıza yerleştirmeniz gereken kısım. Böylece hem saçınızı daha kolay tutacak, hem de saçınıza daha az zarar verecek.

19 / 50 Evet, sayıca kapak çoğaldığında hepsini birleştiriyoruz ve ortaya bakın ne çıkıyor?

20 / 50 İlaç tüplerinin kapağındaki çıkıntı İlaç tüplerinin kapağındaki delik, ilacın koruyucu kağıdını kolayca delebilmeniz için düşünülmüştür.

21 / 50 Çantaya dönüştü!

22 / 50 Klavyedeki F ve J harflerinin altındaki çıkıntılar 10 parmak yazı yazarken F ve J harfleri işaret parmakların durduğu yerlerdir. Çıkıntılar sayesinde klavyeye bakmadan hangi harflerde durduğunuzu otomatik olarak bulabilirsiniz.

23 / 50 Damacana deyip geçmeyin! Yaratıcı vatandaşın damacanayı az sonra getireceği hali gördüğünüzde şaşıracaksınız.

24 / 50 iPhone’daki o delik İki kamera arasında görünen o minik delik siz arka kamerayı kullanırken devreye giren mikrofon bölgesi.

25 / 50 Önce bıçakla damacananın kesim işlemi başlıyor.

26 / 50 Plastik şişe kapağındaki şeffaf yuvarlak Şeffaf yuvarlağın amacı kapağın düzgün kapanmasını sağlamak değil, suyun tadının korunması.

27 / 50 Çok zahmetli bir iş değil, en fazla 5 dakika sürüyor.

28 / 50 Evet damacanın tepesi ayrılmış durumda.

29 / 50 Boyama işlemiyle siyah bir görüntü alıyor.

30 / 50 Ardından damacananın tepe lambası olduğunu görüyoruz.

31 / 50 Yandığında işte bu halde! Gerçekten de kolay kolay kimsenin aklına gelecek bir şey değil...

32 / 50 Ancak durun daha bitmedi! Pet şişelerin üzerinde çalışarak da yepyeni eşyalar elde edebiliyorsunuz. Mesela diş fırçasını koyabileceğiniz bir aparata?

33 / 50 Yine pet şişeyi elimize alıyoruz; bu kez plastik kaşık da lazım!

34 / 50 Tek tek plastik kaşığın saplarını kesiyoruz.

35 / 50 Sonra da birbirlerine yapışıyoruz, aynen böyle!

36 / 50 Daha sonra pet şişeye bu kaşıkları yapıştırıyoruz!

37 / 50 Alın size farklı bir aksesuar daha!

38 / 50 Dantel örtüye yapışkanı sürüyoruz; şimdi bambaşka bir şey için işimize yarayacak!

39 / 50 Daha sonra plastik topun üzerine dantelli örtüyü yapıştırıyoruz.

40 / 50 İşte sonuç!

41 / 50 Kartonları üçgen olacak şekilde kesiyoruz.

42 / 50 Sonra da yapıştırıp bu şekilde bir araya getiriyoruz.

43 / 50 Sonuç ise aynen böyle oluyor!

44 / 50 Pet şişelerin yarısını keserek yepyeni bir amaç doğrultusunda kullanabiliyorsunuz!

45 / 50 Veya kot pantolonunuzu keserek çanta da yapabilirsiniz.

46 / 50 Pet şişeden plastik poşet böyle oluyor!

47 / 50 Veya dünya küresinden tepe lambası da yapabilmeniz mümkün!

48 / 50 Hayata dair aslında her gün karşılaştığımız ama üzerine hiç düşünmediğimiz bir sürü şey var. Kimi şeyleri amacından farklı bir şekilde kullanıyoruz, kimi ayrıntıları ise hiç fark etmemişiz. İşte günlük hayattan dikkatimizi çekmeyen ayrıntıların anlamları... Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

49 / 50 Uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadını görebilirsiniz.