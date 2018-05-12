Audi A6 ve A7 modelleri inceleme altında

Volkswagen AG alt kuruluşlarından Audi, yedinci nesil A6 ve A7 sedan modellerinde kullanılan motorlarda bir anormallik keşfetti. Kullanılan V6 dizel motorların yönetim yazılımlarındaki bu anormallik otomobil endüstrisinde ikinci bir dieselgate skandalı endişesi yarattı. Alman üretici yazılımlardaki anormalliği fark eder etmez tüm A6 ve A7 teslimatlarını geçici bir süre askıya aldı. Ayrıca Alman yetkililer konu ile ilgili bilgilendirildi.

Almanya Ulaştırma Bakanlığı ve Almanya Federal Motorlu Taşıt Dairesi (KBA) konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlattı. Öte yandan şirketin CEO’su Rupert Stadler konuyla ilgili açıklama yaptı. Stadler açıklamasında, “Motor test sonuçlarımızı eksiksiz olarak KBA ile paylaşıyoruz. Her türlü anormalliği de yetkililere bildiriyoruz. Çünkü tam açıklık bizim önceliğimizdir. Yaşanan son durumda da bunu gecikmeden yaptık” dedi.

Audi A6 ve A7 modellerinde yaşanan sorun, araçlarda kullanılan Gen 2 Evo tipi motorların 268 beygirlik V6 varyantları ile ilgili. Bu tip motorlar eskilerin aksine yeni ve Euro 6 standartlarına sahip motorlardır. Ayrıca 2015 yılında dieselgate skandalı ile bağlantılı olarak 2009-2013 yılları arasında üretilen A6 ve A7 modelleri kapsamlı bir soruşturma geçirmişti.

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