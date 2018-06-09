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Audi A8, Alman premium rakipleri ile başa çıkmaya hazırlanıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.06.2018 12:08 | Son Güncelleme

Alman otomotiv devinin Premium SUV segmetinin amiral gemiliğini üstlenecek Audi Q8 nihayet gözler önüne çıktı. Audi, yeni modelin yılın üçüncü çeyreğinde Avrupa’da satışa çıkacağını açıkladı. İşte tüm detaylar.

Audi A8, Alman premium rakipleri ile başa çıkmaya hazırlanıyor!

Son dönemde tüm dünyada Premium SUV segmentine daha önce görülmemiş yoğunlukta bir talep mevcut. Otomobil üreticileri ise küresel çapta büyüyen SUV talebini karşılamak için elinden geleni yapıyor. Alman otomotiv devi Audi ise bu segmentte Range Rover Sport, BMW X6 ve Mercedes-Benz GLE Coupe gibi sıkı rakiplerinin karşısına yeni amiral gemisi Audi Q8 ile çıkmaya karar verdi.

Audi, Premium SUV segmentinde yeni bir soluk getirmek için A8’in lüks donanımı ve coupe tarzını birleştirdi ve tarzı ile çok konuşulacak Audi Q8’i yarattı. Audi Q8, temelde Q7’den daha geniş ve alçak bir tasarıma sahip. Coupe benzeri bir tavan çizgisine sahip Q8, çerçevesiz kapı tasarımı ve Quattro benzeri krom ızgaralarıyla oldukça sportif bir tasarıma kavuşmuş.

Q8, başlangıçta benzinli ve dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneği ile gelecek. Bunlar 335 beygir gücündeki 3.0 litrelik benzinli ve 282 beygir gücündeki 3.0 litrelik dizel motorlar. Motor seçenekleri hakkında şimdiye kadar açıklanan tek teknik veri dizel motorun 0-100 km’s hız seviyesine 6 saniyede çıktığı ve maksimum 232 km/s hıza ulaşabildiği. Ayrıca her iki motor seçeneği de yedi ileri vitesli S tronic otomatik şanzıman ile gelecek.

Audi her iki güç aktarma organında da yakıt tasarrufu sağlayan 48 voltluk bir hibrid teknolojisi kullanmış.

Q8’in kabin içinde dikkat çeken ilk nokta boyutları 10.1 ve 8.6 inç olan iki adet dokunmatik ekran. Orta konsolun üst tarafında yer alan 10.1 inçlik büyük ekran bilgi-eğlence sistemi ve navigasyon işlevlerine sahip. Hemen altında yer alan 8.6 inçlik daha küçük boyutlu ekran ise klima, iklim kontrol ve diğer tüm konfor işlevlerini barındırıyor. Kabin içindeki hemen hemen tüm fonksiyonlar bu iki ekrandan kontrol edilebiliyor.

Kabin içi genel itibariyle Audi A8 sedan donanımına sahipken kullanıcıları bekleyen en büyük sürpriz 23 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemi diyebiliriz.

Audi Q8’de bulunan en önemli donanımlardan biri de markanın “Garage Pilot” adını verdiği güvenlik ve iletişim sistemi paketi diyebiliriz. Bu pakette yer alan sistem ile sürücü aracın dışındayken aracını dışarıdan yönlendirerek rahatlıkla park edilebilecek. Kullanıcılar bu özelliği Android akıllı telefonlarına “myAudi” uygulamasını indirerek kullanabilirler.

Bu işlevin kusursuz gerçekleşebilmesi için Audi, Q8’e beş adet radar sensörü, altı kamera, on iki adet ses sensörü ve lazer tarayıcı ile donattı.

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Anahtar Kelimeler:
Audi otomobil Almanya

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