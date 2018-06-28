Audi e-tron lansmanı neden ertelendi

Alman otomotiv endüstrisinin bayrak taşıyıcı markalarından olan Audi, ilk tam elektrikli SUV’u Audi e-tron’u 30 Ağustos’ta Brüksel’de yapacağı bir lansmanda gözler önüne çıkarılacaktı. Hatta lansmana birçok gazeteci davet edildi. Ancak şirket Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı bir açıklamada lansmanın henüz belirlenmeyen bir tarihte Brüksel yerine ABD’de gerçekleştirileceğini söyledi.

Görünüşe göre lansmanı bilinmeyen bir tarihe ertelenmesi şirketin en üstündeki isim olan Rupert Stadler’in geçtiğimiz haftalarda tutuklanması ile ilgili. Stadler’in, dizel emisyon soruşturması kapsamında delilleri karartmakla suçlandığı biliniyor.

Gelelim ertelenen e-tron lansmanına. Şirket sözcüsü e-tron’un piyasaya çıkışının ertelenen lansmandan etkilenmeyeceğini açıkladı. Markanın ilk tam elektrikli SUV’u daha önce planlanan tarihte yani yıl sonunda yola çıkacak.

Şirket, e-tron için Avrupa’da ön sipariş almaya başladı bile. Tahmini 80.000 avro’dan başlayan fiyatlarla sahipleri ile buluşacak olan e-tron daha şimdiden Norveç ve Hollanda gibi ülkelerden 5.000’in üzerinde ön sipariş aldı.

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