Audi S6 yenilenen tasarımıyla sene sonunda geliyor

Volkswagen grubunun yenilenen MLB platformunu temel alan bu otomobilin sene sonunda veya en geç 2019’un başlarında duyurulması bekleniyor.

Aracın kaputunun altında bizleri karşılayacak olan motor ise 3.0 litrelik hibrit V6 motor olacak. 340 beygir gücü ve yaklaşık 500 nm torka sahip olacak olan bu otomobil, son RS5’te olduğu gibi 450 beygirlik daha güçlü bir alternatifle birlikte gelebilir. İlk aşamada beklenmiyor olsa da, 4.0 litrelik 600 beygir güce sahip diğer bir hibrit motor seçeneği de olabilir.

Aracın tasarımındaki değişiklikler ise kısıtlı şekilde fark edilebiliyor. Aracın dış kaputunda yer alan büyük çaplı yenilikler dışındakiler, ağır kamuflaj yüzünden çok net seçilemese de; eski tasarımdan çok kopmamasına rağmen daha sportif ve modern bir yüzün (sedan ile birlikte) kullanıcı karşısına çıkacağı oldukça açık.

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