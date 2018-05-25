HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Audi S6 yenilenen tasarımıyla sene sonunda geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.05.2018 08:28 | Son Güncelleme

Alman otomobil devi Audi, S serisinin merakla beklenen üyesi üzerinde yoğun mesai harcıyor. 2019 model A6 Avant’ın boy göstermesinin ardından dikkatler S6 Avant üzerine çevrildi.

Audi S6 yenilenen tasarımıyla sene sonunda geliyor

Volkswagen grubunun yenilenen MLB platformunu temel alan bu otomobilin sene sonunda veya en geç 2019’un başlarında duyurulması bekleniyor.

Aracın kaputunun altında bizleri karşılayacak olan motor ise 3.0 litrelik hibrit V6 motor olacak. 340 beygir gücü ve yaklaşık 500 nm torka sahip olacak olan bu otomobil, son RS5’te olduğu gibi 450 beygirlik daha güçlü bir alternatifle birlikte gelebilir. İlk aşamada beklenmiyor olsa da, 4.0 litrelik 600 beygir güce sahip diğer bir hibrit motor seçeneği de olabilir.

Aracın tasarımındaki değişiklikler ise kısıtlı şekilde fark edilebiliyor. Aracın dış kaputunda yer alan büyük çaplı yenilikler dışındakiler, ağır kamuflaj yüzünden çok net seçilemese de; eski tasarımdan çok kopmamasına rağmen daha sportif ve modern bir yüzün (sedan ile birlikte) kullanıcı karşısına çıkacağı oldukça açık.

Xiaomi Mi 8 özellikleri ve diğer tüm detaylar!

PARTNERAnoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!Anoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!
VR ekranı çağ atlıyor!VR ekranı çağ atlıyor!
vivo V9 2018 FIFA World Cup Russia tanıtıldıvivo V9 2018 FIFA World Cup Russia tanıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Audi otomobil

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Adnan Oktar'ın iftar sofrası şoke etti! 'Cennet sofrası'

Adnan Oktar'ın iftar sofrası şoke etti! 'Cennet sofrası'

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

Muharrem İnce'nin seçim kampanyası için ne kadar para toplandı?

Muharrem İnce'nin seçim kampanyası için ne kadar para toplandı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
VR ekranı çağ atlıyor!

VR ekranı çağ atlıyor!

vivo V9 2018 FIFA World Cup Russia tanıtıldı

vivo V9 2018 FIFA World Cup Russia tanıtıldı

Giyilebilir teknoloji pazarı büyümeye devam ediyor

Giyilebilir teknoloji pazarı büyümeye devam ediyor

Lenovo Z5 çok yakında resmen tanıtılacak

Lenovo Z5 çok yakında resmen tanıtılacak

Xiaomi Redmi 6 sertifika alırken görüldü

Xiaomi Redmi 6 sertifika alırken görüldü

Samsung Gear modellerinde Web OS kullanacak

Samsung Gear modellerinde Web OS kullanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.