Avengers 4'ün adı sızdırıldı!

Sinema severlerin merakl beklediği yeni Avengers filminin adı sızdırıldı. Avengers: Infinity War, gösterime girdiği andan itibaren gözler serinin devam halkasına çevrilmiş durumda. Bu bekleyiş hali hazırda devam ederken, film ekibinden bir eleman yanlışlıkla filmin adını sızdırmışa benziyor.

Bunu dikkate almamızın sebebi aynı arkadaşın daha önce de aynı sakarlıkları yapmış olması ve bu isimlerin doğru çıkması. Marvel filmlerinde çalışan Trent Opaloch, Avengers 4 filminin adını Avengers: End Game olarak hesabına listelemiş durumda.

Bu sakarlığı sonucunda Marvel bir yaptırım uygular mı orasını bilmiyoruz ancak daha önce de yapmış olması, bu yanlışlıkların reklam kokan davranışlar olup olmadığını da akıllara getirmiyor değil. Sonuç olarak her firma gündem de kalmak için türlü türlü girişimler de bulunabiliyor. Ek olarak End Game adı daha önce bir hayran tarafından da ortaya atılmıştı.

Bu ismin daha önce tahminlerde yer almasının en büyük sebebi ise Doctor Strange karakteri. Iron Man ve Doctor Strange arasında geçen bir diyalog sırasında Stephen'ın Tony Stark'a "We're in the end game now" sözlerine tanıklık etmiştik.

Kaynak: Teknolojioku