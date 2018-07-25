Avengers 4'ün fan yapımı introsu dikkat çekiyor!

Avengers Infinity War‘un ihtişamlı sonunun ardından herkes yeni gelecek olan Avengers filmine gözlerini çevirmiş durumda. Heyecanla filmin gelmesini bekleyen fanlar ise oldukça orjinal bir intro hazırladılar film için.
Sadece bununla da sınırlı değil. Reddit üzerinden milyonlarca insan günde yeni Avengers filmi hakkında yorum atmakta. Her zaman trendler arasına giren konu,yeni film hakkında izleyicilerin analizlerini ve teorilerini içerisinde barındırıyor. Zaman zaman da öyle başarılı hayran çalışmaları görüyoruz ki, hayran kalmamak mümkün olmuyor. Örnek olarak birazdan vereceğimiz introyu gösterebiliriz mesela.
Bunlardan biri Reddit’te ortaya çıktı. Avengers Infinity War sonrasında heyecanla Avengers 4‘ü bekleyen bir hayran film için yeni bir intro hazırladı. Basit bir fikirden yola çıkan bu intro hissiyat olarak başarılı bir noktaya değiniyor. Thanos!...
Bildiğiniz gibi Marvel‘ın açılışı bir süre önce değişti. 10. yılını kutlayan Marvel, karakterlere değinen bir intro ile karşımıza çıkmıştı. Ancak Avengers Infinity War‘un finaliyle birlikte bu kahramanların yarısı gerçeklikten silindi. Bu silinme karakterlerin gözlerimizin önünde toz bulutuna dönüşmesiyle gerçekleşti.
İşte hayran çalışması da bu noktadan ilham alıyor. Klasik intronun sonunda Marvel Studios yazısı normalde alıştığımız şekilde değil, toz bulutuna dönüşerek ortadan kayboluyor. Sizi daha fazla tutmadan direkt olarak intronun yer aldığı sayfaya yönlendiriyorum. Yayınlanan introya buradan ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Teknolojioku
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