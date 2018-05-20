Avrupa Parlamentosu ile görüşecek!

Geçtiğimiz aylarda şirketin, 2016 yılında yapılan ABD başkanlık seçimlerinde kampanya yürüten İngiliz danışmanlık firması Cambridge Analytica ile usulsüz veri paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Facebook, bilinen kadarıyla 87 milyon kullanıcının verilerini Cambridge Analytica ile paylaştı.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan yaklaşık 500 milyon vatandaşı temsil ediyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada “Facebook CEO’su Mark Zuckerberg davetimizi kabul etti” dedi.

Zuckerberg, birkaç hafta sonra Parlamentonun merkezinin bulunduğu Brüksel’e gidecek. Avrupa Parlamentosu başkanı ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede veri ihlalleri ve ABD başkanlık seçimlerinin nasıl etkilendiği konuları tartışılacak ve merak edilen sorular yanıt bulacak. Atılan bu adım, Facebook’a karşı sarsılan güveni yeniden tesis etmeye yönelik önemli adımlarından bir tanesi diyebiliriz.

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