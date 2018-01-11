Avrupa’dan veri merkezi talepleri geliyor

Online alışverişten oyunlara, mobil cihazlardan şirketlerin neredeyse tüm iş süreçlerini dijital dünyaya taşımasına kadar birçok gelişmeyle veri trafiği hızla artıyor. Dolayısıyla teknolojinin içinde varlığını sürdüren bir sektör olan veri merkezi hizmetlerindeki büyüme hızı birçok sektörün üzerinde gerçekleşiyor.

Geçen sene duyurulan teşviklerle birlikte hızlı bir büyüme yaşanan veri merkezi pazarında, yeni yatırımlara birlikte hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisinin hızla arttığını belirten Radore Genel Müdürü Sadi Abalı, “Türkiye veri merkezi konusunda coğrafi olarak avantajlı konumda bulunuyor. Türkiye’nin doğusuna ve güneyine doğru telekomünikasyon altyapısında iyileştirmeler gerçekleştirildiği takdirde Ortadoğu ve Kafkaslardan hatta Asya’nın bazı ülkelerinden de talepler alacağımıza ve bu alanda yatırım motivasyonunun daha da artacağına inanıyorum” dedi. Yabancı internet servis sağlayıcılarının da Türkiye pazarına girmeye başlamasıyla, bunlardan hizmet alıp Avrupa’ya daha hızlı bir şekilde erişmeye de başladıklarını dile getiren Abalı, “Yavaş yavaş yabancı müşterilerin de bizden hizmet almaya başladığını görüyoruz. Özellikle Avrupa’dan talepler artmaya başladı. Avrupa’daki veri merkezlerinden altyapı anlamında farkımız bulunmuyor” diye konuştu.