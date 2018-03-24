Aylık geliri dudak uçuklattı!

Hatta bu oyunculardan bazılar, ünlü futbolculardan bile fazla kazanabiliyor. Bu isimlerden birisi de Amerikalı profesyonel espor oyuncusu Tyler “Ninja” Blevins.
Açık konuşalım. Çocukken birçoğumuz oturduğumuz yerden, oyun oynayarak para kazanmanın hayallerini kurardık. Günümüze geldiğimizde artık bu hayalin gerçek olduğunu görüyoruz. Bunun için tek yapmamız gerekense, belirli bir oyunda uzmanlaşmak. Henüz e-sporun olgunlaşma dolayısıyla da yaygınlaşma evresi tamamlanmış değil. Bu sebepten ötürü henüz belli bir kitleye hitap eden oyun sayısı da sınırlı. Şu anda en çok rağbet gören oyunlar LoL, CS GO, PUBG ve Fortnite diyebiliriz.
Amerika’da faaliyet gösteren Team Liquid üyesi Tyler “Ninja” Blevins de genel olarak PUBG yayınlarıyla ünlenmiş bir isim. Geçtiğimiz günlerde bir TV kanalına konuk olan Blevins, sadece oyun oynayarak ayda 500.000 dolar civarında bir meblağ kazandığını ifade etti. Yani Blevins’in yıllık geliri ortalama olarak 6 milyon dolara denk geliyor. Bu miktar ülkemizdeki yıldız futbolcuların aldığı yıllık ücretin bile üzerinde.
Özellikle Twitch üzerinden yaptığı yayınlar sayesinde hatırı sayılır bir kitleye erişen Blevins, ortalama olarak günlük 15 milyon izleyiciye hitap ediyor.
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