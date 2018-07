BackBeat GO ailesi yenilendi

BackBeat GO 600, Over the Ear kulaklık olarak sınıflandırılıyor. Bunun anlamı kulaklık yastıklarının, kulağı tam içine almaları. Sünger ve suni deri malzeme sayesinde oldukça yumuşak olan bu kulaklıklar, kullanıcıya kesinlikle bir rahatsızlık vermiyor. Belli bir acıda dönebilen bu kulaklıklar kulağa tam oturuyorlar ve kesinlikle kulağa bir baskı yapmıyorlar. Bundan dolayı bu ürünü uzun süre herhangi bir rahatsızlık duymadan taşıyabiliyorsunuz. Plantronics, gözlük takan kullanıcıları da düşündüğünü bu üründe anlıyorsunuz. Başarılı bir ergonomi ve ağırlık kulaklıkların kafanızdan kolayca kaymamasını da önlemiş oluyor.

Bluetooth bağlantısını sağlamak inanılmaz kolay

BackBeat Go600’ü Bluetooth destekli cihazlarla eşleştirmek inanılmaz kolay. Yapmanız gereken ilk iş sağdaki kulaklıktan cihazı açmak ve düğmeyi yukarıya doğru tutmak. Bunu yaptığınızda akıllı telefonun Bluetooth ayarlarında BackBeat GO 600 yazısı ortaya çıkacaktır. Yazıya bastığınızda bağlantı kurulacaktır. Go 600 bağlantının kurulduğunu sesli olarak kullanıcıya söylüyor olması önemli bir artı.