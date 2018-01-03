Bankalar bir bir bitcoin'leri donduruyor!

Sydney Morning Herald'da yer alan habere göre National Australia Bank, ANZ, Commonwealth Bank of Australia ve Westpac Banking Corporation dört kripto para borsasına (CoinJar, CoinSpot, CoinBase ve BTC Markets) para transferi gerçekleştiren müşterilerinin hesaplarını dondurdu.

Bankaların herhangi bir açıklama yapmadan gerçekleştirdiği bu müdahaleyi kripto para traderı ve YouTuber Alex Saunders Twitter hesabından duyurdu.

Savların ardından National Australia Bank, ANZ, Commonwealth Bank of Australia ve Westpac Banking Corporation açıklama yaptı.

Söz konusu bankaların müştelerileri, bankaların kendi hesaplarından, CoinJar, Coinbase, CoinSopt ve BTC Markets gibi kripto para borsalarına para transfer etmelerine izin verilmediğini ya da hesaplarının dondurulduğunu belirtmişti. Bu savları yanıtlayan bankalar, bunu ne yalanladılar, ne de net bir yanıt verdiler.

National Australia Bank'ın açıklamasında, Düzenli olmayan para birimlerini desteklememekle birlikte, banka olarak müşterilerimizin kripto para satın alma haklarını da yok saymıyoruz" denildi.