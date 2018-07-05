Barack Obama oyun karakterine dönüştü!

Eski nesil konsollara çıkışını gerçekleştiren Shaq Fu, bu yıl Kickstarter kampanyası sayesinde yenilenmiş bir şekilde tekrardan karşımıza çıktı.

Çıkışını gerçekleştirdi gerçekleştirmesine ancak getirilen bir DLC, oyuna oldukça farklı bir hava katmış gibi duruyor. Shaq-Fu: A Legend Reborn'da oyuna indirilebilir içerik olarak eski Amerikan Başkanı Barack Obama geldi. Barack Fu: The Adventures of Dirty Barry adını alan oyun, oynanış olarak Shaq-Fu: A Legend Reborn ile bire bir aynı çizgide ilerliyor.

Özel bir senaryo modunu içerisinde barındıran oyun, Barack Obama'nın Amerika sokaklarında ki düşmanlarını temizlemesini konu alıyor.

PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformları için çıkışını gerçekleştiren oyun, ülkemizde kutulu olarak satışı yapılmamakta. Ancak yine de oyuna sahip olmak isteyen Türk oyuncular, Amazon üzerinden oyunun kutulu versiyonunu satın alabilirler.

Barack Obama versiyonunu sadece oyunu kutulu olarak alan kullanıcıların deneyimleyebildiğini de ek olarak belirtmeden geçmeyelim. İlerleyen dönemler içeriğin dijital olarakta satışının gerçekleştitileceği yapımcı ekip tarafından açıklandı. Yayınlanan tanıtım videosuna yukarıdaki oynatıcı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku

