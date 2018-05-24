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Battlefield 5 sistem gereksinimleri nedir ve oyun ne zaman çıkacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.05.2018 16:13 | Son Güncelleme

Ünlü FPS serisi yeni oyunu ile geri dönüyor. Battlefield 5 heyecan verici tanıtım videosu ile dikkatleri üzerine çekerken PC oyuncuları sistem gereksinimleri nedir merak ediyor? İşte 'A'nın yeni oyunu Battlefield V ile ilgili detaylar...

Battlefield 5 sistem gereksinimleri nedir ve oyun ne zaman çıkacak?

Savaş temalı FPS oyunlarının en popüler serilerinden biri olan Battlefield, 5. oyunu ile geri dönüyor. EA'nın yayımladığı ve DICE'ın geliştirdiği Battlefield 5 için ilk tanıtım videosu yayımlandı. Çarpıcı grafikleri ve fizik motoru ile dikkat çeken videoyu izleyen PC kullanıcıları tabii hemen sistem gereksinimleri ne olacak merak ettiler.

BATTLEFIELD V SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Yeni oyunun sistem gereksinimleri 1. dünya savaşını konu alan son Battlefield oyunu olan Battlefield 1 ile neredeyse aynı. Güçlü bir işlemci isteyen Battlefield V için Nvdia ile yapılan ortaklık neticesinde GeForce grafik kartları için etkili optimizasyon vaad ediliyor.

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6600K 3.5GHz ya da AMD FX-6350 3.9 GHz

RAM: 8 GB

GPU RAM: 2 GB

GPU: GeForce GTX 660 ya da Radeon HD 7850 2GB

HDD: 50 GB

API: Direct X 11

BATTLEFIELD V'TEN DETAYLAR

Oyunun geliştiricisi DICE, İkinci Dünya Savaşı'nı daha önce hiç yapılmamış bir şekilde işleyeceklerini belirtiyor. Fragmandaki kadın askerin mekanik kolunun olması oyunun alternatif bir zamanda veya temada (steampunk) işlenebileceğini düşündürüyor.

Serinin eski oyunlarında olan Co-op modu geri geliyor. 4 kişi bilgisayara karşı oynayıp görev yapabilecekler.

Giderek daha çok tartışılan season pass, premium pass gibi uygulamalar olmayacak. Firma tüm haritaların en baştan açık olacağını belirtiyor. Ayrıca parayı bastıranlara oyun içinde avantaj sağlayacak şeylerinde olmayacağına garanti veriiyor.

Oyunda tuzaklar veya küçük araçlar yapabileceğiz.

Bir haritada aynı anda 64 kişi oynayabilecek.

Assault, Supoort, Medix ve Scout olmak üzere 4 sınıf olacak.

BATTLEFIELD 5 ÇIKIŞ TARİHİ

Yapılan açıklamaya göre 19 Ekim 2018'de raflardaki yerine alacak oyunu önsipariş ile alırsanız betaya giriş hakkı kazanacaksınız.

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