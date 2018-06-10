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Battlefield V multiplayer videosu yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.06.2018 14:15 | Son Güncelleme

Yapımcı firma EA, Battlefield V'in ilk multiplayer tanıtım videosunu paylaştı.

Battlefield V multiplayer videosu yayınlandı

Geçtiğimiz hafta duyurulan Battlefield V'in 2. Dünya Savaşı döneminde geçeceği açıklanmış ve oyunun ilk oynanış videosu da yayınlanmıştı. Multiplayer videosu için biraz daha beklememiz gerektiğini söyleyen EA, EA Play etkinliği sırasında beklendiği gibi bu moda ait bir tanıtım videosunu yayınladı.

Her yıl olduğu gibi sunum sırasında oynanan multiplayer modlarına baktığımızda atmosfer olarak oyunun oldukça başarılı olduğunu görüyoruz. Birçok farklı atmosfere sahip olan oyunun en önemli noktası ise yıkım dinamikleri gibi duruyor.

Beklenen yıkım ve partikül dinamikleri Battlefield V ile gelecekmiş gibi duruyor. Çünkü yayınlanan videoda tankın koca bir evin içerisinden geçerek yıktığını görüyoruz. Ayrıca Battlefield V için dedikoduları daha önceden çıkan Battle Royale modu da duyuruldu. Battle Royale modu ile oyuncular hayatta kalmak için kıyasıya mücadele edecekler.

Multiplayer içerikleri ile birlikte oyunun hikaye moduna dair kısa bir sahneye de yer verildi. Premium Pass gibi ödeme seçeneklerinin olmayacağı açıklanan Battlefield V, 19 Ekim'de çıkışını gerçekleştirmiş olacak.

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battlefield v multiplayer videosu

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