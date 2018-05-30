Battlefield V, PC’de nasıl çalışacak?

Electronic Arts ve Dice kısa süre önce Battlefield serisinin yeni oyununu duyurmuştu. Battlefield V ismi ile duyurulan oyunun 2. Dünya Savaşı’nda geçeceği ve aynı Battlefield 1’de olduğu gibi cephelerin ayrı ayrı oynanabileceği yapım dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Bilindiği üzere serinin yeni oyunu PC, Xbox One ve PlayStation 4 için çıkacak. Genel itibariyle konsol sahipleri için herhangi bir sorun yok. Fakat PC sahiplerinin yeni Battlefield oyunu için sistemlerini tekrardan gözden geçirmeleri gerekebilir.

Gerçi şunu da dip not olarak belirtmek gerekiyor. Oyunun Origin sayfasında bulunan sistem gereksinimleri Battlefield 1 ile neredeyse aynı. Yani PC‘niz Battlefield 1’i kaldırdıysa, Battlefield V’i de hayli hayli kaldıracaktır.

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10

İşlemci (AMD Serisi): AMD FX-6350

İşlemci (Intel Serisi): Core i5 6600K

Bellek: 8GB RAM

Ekran Kartı (AMD Serisi): AMD Radeon HD 7850 2GB

Ekran Kartı (NVIDIA Serisi): nVidia GeForce GTX 660 2GB

DirectX: 11.0 uyumlu video kartı ya da eş değeri

Online Oyun için Gerekli Olan Bağlantı: En az 512 KBPS bağlantı hızı

Boş Sabit Disk Alanı: 50GB

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