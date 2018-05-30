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Battlefield V, PC’de nasıl çalışacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.05.2018 09:02 | Son Güncelleme

Kısa süre önce duyurulan Battlefield V için PC sistem gereksinimleri tablosu yayınlandı. Peki PC’niz BF V için yeterince güçlü mü? İşte bu sorunun yanıtı.

Battlefield V, PC’de nasıl çalışacak?

Electronic Arts ve Dice kısa süre önce Battlefield serisinin yeni oyununu duyurmuştu. Battlefield V ismi ile duyurulan oyunun 2. Dünya Savaşı’nda geçeceği ve aynı Battlefield 1’de olduğu gibi cephelerin ayrı ayrı oynanabileceği yapım dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Bilindiği üzere serinin yeni oyunu PC, Xbox One ve PlayStation 4 için çıkacak. Genel itibariyle konsol sahipleri için herhangi bir sorun yok. Fakat PC sahiplerinin yeni Battlefield oyunu için sistemlerini tekrardan gözden geçirmeleri gerekebilir.

Gerçi şunu da dip not olarak belirtmek gerekiyor. Oyunun Origin sayfasında bulunan sistem gereksinimleri Battlefield 1 ile neredeyse aynı. Yani PC‘niz Battlefield 1’i kaldırdıysa, Battlefield V’i de hayli hayli kaldıracaktır.

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10
İşlemci (AMD Serisi): AMD FX-6350
İşlemci (Intel Serisi): Core i5 6600K
Bellek: 8GB RAM
Ekran Kartı (AMD Serisi): AMD Radeon HD 7850 2GB
Ekran Kartı (NVIDIA Serisi): nVidia GeForce GTX 660 2GB
DirectX: 11.0 uyumlu video kartı ya da eş değeri
Online Oyun için Gerekli Olan Bağlantı: En az 512 KBPS bağlantı hızı
Boş Sabit Disk Alanı: 50GB

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Anahtar Kelimeler:
battlefield v Battlefield V PC nasıl çalışacak teknoloji

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