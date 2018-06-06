Bayi tacizi sona eriyor!

Son dönemlerde özellikle internet üzerinden yapılan satışlarda telefonla vatandaşların aranarak, aldatıcı bilgiler verilmesi ve rahatsız edilmesi konusunda tüketici şikayetleri artıyor. Tüketiciler, çoğunlukla abonesi olmadıkları internet servis sağlayıcılarının hizmetlerini satmaya çalışan bazı tele satış ekipleri tarafından sürekli olarak rahatsız edildiklerini ve yanlış bilgilendirildiklerini dile getiriyorlar. Öte yandan bazen abonesi oldukları kurumun farklı bayileri tarafından da rahatsız edildikleri bilinen bir gerçek.
Paketinizi yükseltelim, yeni paket satalım, abone olunan şirkete yeniden abone yapmaya çalışmak gibi farklı ve zaman zaman garip noktalara ulaşan aramalarla muhatap olan kullanıcıların bu konudaki şikayeti de artıyor.
Konuyla ilgili olarak bir adım atmaya karar veren sektörün önemli oluşumlarından Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Bayi Sorunlarını Çözme Komisyonu’nun kurulmasına öncülük etti. Türkiye’de önde gelen internet servis sağlayıcılarının katılımıyla kurulan komisyon, aldığı kararlarla aldatıcı ve rahatsız edici telefon tacizlerine son vermeyi hedefliyor.
Bayiler sürekli arıyor!
Tüketicilerin telekomünikasyon sektörüyle ilgili en çok şikâyet ettikleri konular arasında; bazı satış ekiplerince abonesi olmadıkları şirketler adına sürekli aranmaları yer alıyor.Maruz kalınan bu telefon tacizleri tüketici memnuniyeti açısından da olumsuz sonuçları beraberinde getiriyor. Telekomünikasyon sektöründeki şirketler cephesinde ise bu sorun ortadan kaldırılması gereken en önemli konuların başında geliyor.
Umarız ki atılan bu adım olumlu sonuç verir ve gerek abonesi olduğumuz gerekse olmadığımız şirketlerin telefon tacizlerinden kurtuluruz.
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