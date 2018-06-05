Bayrakları asma vakti: İlk defa bir Türk Apple’dan tasarım ödülü aldı

Apple Design Awards Apple’ın İOS gibi yazılımlarına uygulama ve oyun geliştiren yazılımcılara verdiği bir ödül. Apple bu ödülü uygulama ve oyunlardaki tasarımlara, yeniliklere ve kullanılan teknolojilere bakarak dağıtıyor. Bu zamana kadar hiçbir Türk şirketinin isminin geçmediği Apple Design Awards’ta bu yıl bu gelenek bozuldu.
MobGe adlı Türk oyun stüdyosunun ilk gözbebeği oyunu Oddmar, Apple’ın tasarım ödüllerine layık görüldü. Böylece ilk defa bir Türk ve firması Apple’dan ödül kazanmış oldu. 2014 yılında Eskişehir’de kurulmuş olan MobGe isimli oyun şirketi ödül ile birlikte adını dünyaya duyurdu.
Oddmar oyunu Vikinglerin yaşamına odaklanan bir mobil oyun. Vikinglerin dünyasında yaşayan ana karakterimiz ile çeşitli görevler yaptığımız ve bu görevler sırasında çeşitli maceralar yaşadığımız oyuna Apple’ın ödül vermesi gayet normal. Zira oyundaki dokular, tasarımlar ve özellikle seslendirmeler oldukça profesyonel. Oyunu indirmek isteyen İOS kullanıcıları App Store üzerinden Oddmar oyununu kolay bir şekilde indirebilir. Android’çi kardeşlerim ise oyunun tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilir, herkese iyi seyirler
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