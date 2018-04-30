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Beklenen buton Facebook’a geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.04.2018 20:01 | Son Güncelleme

Facebook ha geldi ha gelecek diye diye oyaladığı dislike yani beğenmeme butonunu sonunda Facebook’a ekliyor. Facebook işi ‘dislike’ butonunun ilk hali internete düşen bir sızıntıda göründü.

Beklenen buton Facebook’a geliyor!

Facebook dislike butonu için uzun bir süredir çalışmalar yürütüyordu. Ancak şirket her seferinde ‘ekleyeceğiz’ diyerek kullanıcılarını oyaladı ve ters köşe yapıp dislike butonu yerine beğeni butonunda revizyona gitti. Facebook, bu revizyonda beğeni butonuna çeşitli duygu durumları ekledi. Ancak ne Facebook ne de kullanıcılar dislike butonu sözünü hiçbir zaman unutmadı. Bugün sızdırılan bir görüntüye bakılırsa Facebook bu sözünü yerine getirecek gibi.

DİSLİKE BUTONU FACEBOOK’A ADALET GETİRECEK

Sızdırılan görüntüye göre Facebook’un yeni dislike butonu gönderiler için çalışmayacak. Buton sadece yorumlarda kullanılabilecek. Buton sayesinde bir yorumun beğenilmediği kolay bir şekilde belirtilebilecek. Tam bu noktada Facebook, dislike butonuna farklı bir görev daha yükleyecek. Bir kişinin yorumu beğenilmediğinde diğer Facebook kullanıcıları yorumun beğenilip beğenilmediği üzerine bir oylama yapacak. Böylece demokratik yollarla adalet sağlanacak.

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FACEBOOK’UN DİSLİKE BUTONU TEST AŞAMASINDA AMA…

Dislike butonu yani beğenmeme butonu aslında Şubat ayından beri Yeni Zelanda’da test aşamasında. Fakat artık Avustralyalı kullanıcılar da Facebook’un yeni butonunu kullanabiliyor. Yakında tüm Facebook kullanıcılarının dislike butonunu kullanabilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Facebook dislike sosyal medya internet

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