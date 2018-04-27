Beklenen gün geldi! ASUS Zenfone 5’in fiyatı açıklandı

ASUS Mobil Dünya Kongresi’nde öne çıkan isimlerdendi. Hatta fuarın yıldızıydı desek daha doğru olur. Şirket, kongrede çentikli ekran tasarımına sahip olan ASUS Zenfone 5 ve ASUS Zenfone 5z modellerini tanıtmıştı. ASUS Zenfone 5 ile ASUS Zenfone 5z arasında sadece ekran boyutu ve işlemci farkı bulunuyordu. Her iki telefonun tanıtıldığı günden beri herkes fiyatların açıklanmasını bekledi. ASUS ise ülkemizdeki meraklıları için ASUS Zenfone 5’in fiyatını açıkladı.

ASUS ZENFONE 5 ÖZELLİKLERİ



ASUS Zenfone 5’te 6.2 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde Super IPS+ bir ekran var. Kalbinde Qualcomm Snapdragon 636 işlemci bulunduran Zenfone 5’te 6GB RAM yer alıyor. Telefonun öne çıkan bir başka tarafı yapay zeka yetenekleri. ASUS’un geliştirdiği yapay zeka teknolojisi ile Zenfone 5, kamera çekimlerinde kadrajdaki nesneleri algılayabiliyor, nesnelere göre çeşitli ayarlamalar yapabiliyor. Zenfone 5’in arka kameraları ise çift kamera dizaynına sahip. Bu kameralardan birisi f/1.8 diyafram açıklığında. Bu diyafram değeri, Zenfone 5’in düşük ışık koşullarında daha iyi fotoğraflar ve videolar çekmesini sağlıyor.