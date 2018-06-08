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Beklenen gün geldi! Galaxy S7 Oreo güncellemesi yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.06.2018 21:57 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy S7 ve Samsung Galaxy S7 Edge kullanıcılarının merakla beklediği Android Oreo 8.0 güncellemesi bugün itibariyle yayınlandı. Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge kullanıcıları için birçok yenilik getiren yeni Oreo güncellemesi nasıl indirilir? Detaylar haberimizde.

Beklenen gün geldi! Galaxy S7 Oreo güncellemesi yayınlandı

Galaxy S7 Oreo ve Galaxy S7 Oreo güncellemesi Türk Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge kullanıcılarının bekleye bekleye bir hal olduğu bir güncelleme halini almıştı. Samsung tarafından sürekli dağıtım tarihi ertelenen Oreo güncellemesi bugün itibariyle kademeli olarak dağıtılmaya başlandı.

GALAXY S7 VE GALAXY S7 EDGE İÇİN OREO GÜNCELLEMESİ ÇIKTI

Samsung Experience arayüzünü Galaxy S7 serisi akıllı telefonlara getiren yeni Oreo güncellemesi ile birlikte Always on Display’e yeni görünüşler eklendi. Android Oreo’nun yeteneklerinden olan Picture in Picture özelliği de Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge Oreo güncellemesiyle cihazlara getirildi.

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GALAXY S7 OREO VE GALAXY S7 EDGE OREO GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için çıkan Oreo güncellemesini indirmenin iki yolu var. Bu yollardan ilki ve tavsiye ettiğimiz yolu Smart Switch programıyla telefonu güncellemek. Diğer bir yol da OTA yoluyla yani telefonun yazılım güncelleme seçeneğinden güncellemeyi indirmek. Ancak hangi yolu kullanırsanız kullanın telefonunuzun bir yedeğini almayı unutmayın.

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Samsung Samsung Galaxy S7 Samsung Galaxy S7 Edge Android Oreo

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