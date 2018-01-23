Beklenenden önce çıkabilir

Razer Phone satış rakamları baz alındığında ne kadar başarılı oldu bilinmez fakat şimdiden Razer Phone 2 için önemli adımlar atılmaya başlanmış gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Las Vegas’ta gerçekleşen CES 2018’de boy gösteren firmalardan birisi de Razer’dı. Razer fuarda Project Linda ismini verdiği bir prototip ile ziyaretçilerin karşısına çıkmıştı. Project Linda, temelde akıllı telefon ve PC’yi birleştirerek oyun severlere farklı bir deneyim sunmayı planlıyordu.

Genel olarak sızdırdığı bilgilerin doğru çıkması ile ünlenen FrAndroid, Project Linda’nın Razer Phone 2 ile gerçeğe dönüşeceğini iddia etti. Bu iddianın ardından Razer CEO’su Min-Lian Tang, şahsi Twitter hesabından ilginç bir açıklamada bulundu. Tang takipçilerine “Project Linda’nın gerçek bir ürün olmasını istiyorsanız, bunun için birşeyler yapabilirim” tarzında bir tweet attı.

Öyle görünüyor ki Razer Phone 2, Project Linda ile eş zamanlı olarak yürütülen bir proje olabilir. FrAndroid’e göre, Razer oyun odaklı yeni telefonunu Eylül ayından önce serbest bırakacak. Sonrasında ise Project Linda’ya odaklanarak, 2018 bitmeden bu prototipi de gerçek bir ürüne dönüştürecek. Bakalım bu iddiaların ne kadarı doğru çıkacak?

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