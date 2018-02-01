Bentley Edition ciddi anlamda cep yakacak

Özellikle 2017’de çıtanın bir tık daha yukarı taşındığını söyleyebiliriz. Çerçevelerin iyiden iyiye inceldiği tasarım çizgisi, telefonların fiyatını ise yukarı çekti. Hali hazırda fiyatı en yüksek olan akıllı telefon iPhone X. Amerika’da 999 dolar, Avrupa’da 1150 euro, Türkiye’de ise 6099TL’den başlayan fiyatlarla satılan iPhone X ciddi anlamda pahalı bir cihaz. Peki bu telefonun dış kısmı altın işlemelerle kaplansaydı fiyatı ne olurdu? Öyle görünüyor ki bu sorunun cevabını yakında öğreneceğiz. Karşınızda, iPhone X Bentley Edition.

Son günlerde Instagram’da, iPhone X’in Bentley logosu ile tasarlanmış yeni bir versiyonu ortaya çıktı. Bu yeni versiyon için yapılmış resmi bir duyuru bulunmuyor.

Görselden de net bir şekilde görüldüğü üzere normalde Apple logosunun bulunduğu kısma Bentley logosu gelmiş. Telefonun kenarlarında ise altın kaplama desenler mevcut. Aynı şekilde dikey olarak konumlanan kameranın çerçevesi de altın kaplama ile değiştirilmiş.

Gelelim iPhone X Bentley Edition için belirlenen etiket fiyatına. Açıkçası bu konu hakkında şu anda hiç bir bilgi yok. İnternet üzerinde geniş çaplı bir araştırma yaptık fakat telefonun fiyatına dair bir bilgi bulamadık. Bakalım konu ile ilgili resmi açıklama ne zaman yapılacak? Beklemedeyiz.

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