Beş kamera ile geliyor

Bildiğiniz gibi LG bu yıl V serisinden iki yeni model çıkardı. V30S ThinQ ve V35 ThinQ adını taşıyan telefonlar, geçtiğimiz yıl çıkan LG V30’un yenilenmiş versiyonlarıydı. Ancak LG’nin V serisi ile ilgili planları bundan ibaret değil. Güney Koreli teknoloji devi LG V30’un halefini de bu yıl satışa çıkaracak.

LG V40 adını taşıyan telefon henüz resmen tanıtılmadı fakat telefonla ilgili ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Güney Kore basınında yer alan son iddialara göre LG’nin yeni amiral gemisi tam beş kamerayla gelecek.

Üçlü arka kameraya sahip olacağı söylenen telefonun ön yüzünde de çift kamera bulunacak. Telefonun ön kamerası yüz tanıma özelliğine sahip olacak. Hem arka hem ön kamerada 3D yüz tarama özelliği olacağı söyleniyor ancak bu iddialar henüz güvenilir kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

Eğer bu iddia doğru çıkarsa V40 büyük bir telefon üreticisinin çıkardığı beş kameralı ilk telefon olacak. Daha önce Huawei P20 Pro üçlü arka kamerayla satışa sunuldu fakat sadece tek selfie kamerasına sahipti.

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