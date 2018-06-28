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Biletix'e siber saldırı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.06.2018 15:08 | Son Güncelleme

Biletix, tüm hisselerini sattığı biletleme firması Ticketmaster kaynaklı bir veri sızıntısı olduğunu bazı müşterilerin bilgilerinin çalındığını açıkladı.

Biletix'e siber saldırı!

Türkiye’nin en büyük online bilet satış ve dağıtım markalarından biri olan Biletix, tüm hisselerini sattığı biletleme firması Ticketmaster kaynaklı bir veri sızıntısı olduğunu ve bu doğrultuda müşterilerinin bilgilerinin çalındığını duyurdu.

Müşterilerine gönderdiği e-posta yoluyla açıklama yapan Biletix, kendilerine dış kaynaklı hizmet sunan Inbenta Technologies’in sağladığı ve müşteri destek hizmetleri için kullandığı bir ürün üzerinde kötü amaçlı yazılımın Ticketmaster İngiltere tarafından 23 Haziran 2018 Cumartesi günü tespit edildiğini duyurdu.

Bu kötü amaçlı yazılımın tespit edildiği anda kaldırıldığı ancak verileri koruyamadıklarının da altını çizdi. Biletix konuyla alakalı yaptığı açıklamada “Bazı müşterilerimizin kişisel verilerine ve ödeme bilgilerine tanımlanamamış üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak erişilmiş olabilir.

Eylül 2017 ile 23 Haziran 2018 tarihleri arasında bilet almış veya almayı denemiş olmanız sebebiyle size bu e-postayı gönderiyoruz. Sizin bilgilerinize erişildiğine dair elimizde herhangi bir kanıt olmamakla birlikte, azami tedbiri almak adına sizi bilgilendiriyoruz.

Adli ve güvenlik uzmanı ekiplerimiz bu olayın sebeplerini araştırmak üzere durmaksızın çalışmaya devam ediyor. Bu konu hakkında ilgili makamlar, kredi kartı kuruluşları ve bankalar ile çalışmaya devam ediyoruz.'' açıklamasında bulundu.

Ek olarak, bu durumdan Ticketmaster’ın global müşterilerinin sadece yüzde 5’inden daha azı etkilenmiş olup, Kuzey Amerika müşterileri bu durumdan etkilenmediğinin de altını çizelim. Biletix, bu durumdan etkilenmiş olabilecek müşterilerle çoktan temasa geçmiş bulunuyor.

İngiltere’deki müşterilerden Şubat 2018 ve 23 Haziran 2018 tarihleri arasında ve diğer uluslararası müşterilerin Eylül 2017 ila 23 Haziran 2018 tarihleri arasında bilet almış veya almayı denemiş olanların da bu durumdan etkilenmiş olabileceklerinin de ek olarak belirtmiş olalım.

Kaynak: Teknolojioku

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