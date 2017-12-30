Bilgisayarınızda virüs var mı? İşte anlamanın yolu

Son hastalığınız, sağlığınızla ilgili bazı sorunların işaretçisi olabilir. Benzer şekilde bilgisayarınıza bulaşan bir virüs, bir dizi işaret verebilir. Gördüğünüz tek bir işaret, virüsten kaynaklanmıyor olabilir ancak birkaç belirti, tehlike çanlarını duymanız gerektiği anlamına geliyor. İşte PC'nizdeki virüs olabileceğini söyleyen 8 belirti.

1. Web tarayıcınız garip davranmaya başladı: Web tarayıcınız açık değilken bile açılır pencerelerle (yani popup'larla) karşılaşıyorsanız, bu PC'nize bulaşmış bir zararlının işareti olabilir.

Zararlıların tek işareti açılır pencereler değil. Varsayılan arama motorunuz (adres çubuğundan arama yaptığınızda kullanılan web sitesi) aniden değiştiyse, bu da davetsiz bir misafirin işaretçisi.

2. Antivirüsünüz devre dışı kaldı: Evinize girmek isteyen bir yabancı için en iyi yollardan biri, önce evinizin güvenlik sistemini devre dışı bırakmak olacaktır. Bazı türdeki zararlılar, antivirüs hizmetini devre dışı bırakmayı başarabiliyor. Antivirüsünüz devre dışı kaldıysa, kendini güncelleyemiyorsa, şüphelenmenin zamanı gelmiş demektir.