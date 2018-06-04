Bill Gates bunu beğendi Microsoft dev şirketi satın aldı!

Microsoft GitHub flörtü artık resmileşti. Mobil taraftan elini ayağını çekip Windows 10 işletim sistemiyle piyasaya tutunan Microsoft aniden yazılım atağına geçti ve açık kaynak yazılım platformu GitHub’ı bünyesine dahil etti.

MİCROSOFT GİTHUB İÇİN NE KADAR HARCADI?



Bloomberg’e göre Microsoft, GitHub için cebinden 5 milyar dolar çıkarttı. İki şirket arasındaki gizli saklı yürütülen anlaşma toplantıları sonucunda satışına onay verilen GitHub, bugün iki şirketin yapacağı ortak bir açıklama ile resmen Microsoft’a katılacak. Peki Microsoft neden GitHub’ı satın aldı?

SATYA NADELLA MİCROSOFT’U ŞAHA KALDIRABİLİR



Microsoft’un CEO’su Satya Nadella, yeniliklere açık bir isim. Ancak dev şirket, onun döneminde mobil taraftan çekilerek büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Görünüşe göre bu hayal kırıklığını yine Satya Nadella toparlayacak.

MİCROSOFT-GİTHUB FLÖRTÜNÜN ASIL NEDENİ: SURFACE PHONE!



Bu satın alımın arkasında iddialara göre Surface Phone var. İşleri bu kez sıkı tutmak isteyen Microsoft, Surface Phone’un işletim sistemi tarafında GitHub’ın tecrübeli isimlerinden yardım alabilir. Surface Phone için ciddi adımlar atan Microsoft’un yazılım konusundaki ilk adresi de GitHub’dan başkası olamazdı. Nitekim Microsoft ‘’doğru adresi’’ seçti ve yazılım konusunda elini daha da güçlendirdi.



