BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!

BİM aktüel ürünler kataloğuna bu kez bir bilgisayar konuk oldu. Ucuzluğu ile nam salan ve bu anlamda geçtiğimiz hafta Vestel’in Venus 5000 modelini 599 TL’den satışa sunan BİM, şimdi de dizüstü bilgisayar almak isteyip de alamayan dar gelirli aileleri mutlu edecek.

BİM UCUZA HOMETECH ALFA 110A SATACAK



BİM Hometech Alfa 110A model hibrit dizüstü bilgisayarı piyasanın altında bir fiyatla satışa çıkartacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda verilen bilgilere göre, Hometech Alfa 110A sadece 599’ten satışa sunulacak.

Hometech Alfa 110A 27 Temmuz Cuma günü BİM mağazalarına konuk olacak ve alıcısını bekleyecek. Ancak unutmadan söyleyelim; Alfa 110A hibrit dizüstü bilgisayar BİM mağazalarına oldukça sınırlı bir sayıda gelecek. O yüzden bilgisayarı almak için BİM mağazalarına Cuma sabah erken saatlerde gitmeniz yararınıza olacaktır.



