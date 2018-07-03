BİM'de uygun fiyatlı Vestel Venus 5000 fırsatı

Geçtiğimiz dönemlerde birçok akıllı telefon modelini uygun fiyatlardan satışa sunan BİM, şimdi de Vestel Venus 5000 satışına başlayacak.

Normalde 1GB ve 2GB RAM opsiyonlarıyla gelen telefonun 1GB olan modeli, 499 TL'den satışa sunulacak. 13 Temmuz'dan itibaren satışa sunulacak olan telefonun 1GB'lık modelinin fiyatı şu an piyasada 560 TL ile 620 TL arasında değişiyor.

Arada 60-120 liralık bir indirim söz konusu. Eğer siz de ucuz bir giriş segmenti telefon istiyorsanız ve ya şimdilik sizi idare edecek bir telefon arayışlarındaysanız takviminize 13 Temmuz 2018 tarihini işaretlemeyi unutmayın sevgili Teknolojioku takipçileri.

Genel olarak telefonun teknik özelliklerine göz atacak olursak:



İşletim Sistemi: Android 6.0.1 (Marshmallow)

Bellek (RAM): 1 GB

İşlemci Hızı: Qualcomm 8909 İşlemci, 1.3 Ghz 4 Çekirdek

Boy: 142 mm

Genişlik: 71 mm

Kalınlık: 8.5 mm

Ağırlık: 150 gr

Dahili Hafıza: 16 GB

Harici Hafıza 64 GB'ye kadar arttırılabilir hafıza

Ekran Boyutu: 5.0 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 720 Piksel

Ekran Teknolojisi: Soda Lime

Ekran Tipi: IPS Dokunmatik

Arka Kamera: 8 MP

AutoFocus

Flaş

Ön Kamera: 5 MP

Video Çözünürlük: 720P 30 kare / saniye

Pil Türü: 2230 mAh

Bekleme Süresi 600 saate kadar

Konuşma Süresi 13 saate kadar

4.5G uyumu: Var

Kaynak: Teknolojioku

