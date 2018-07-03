BİM'de uygun fiyatlı Vestel Venus 5000 fırsatı

Geçtiğimiz dönemlerde birçok akıllı telefon modelini uygun fiyatlardan satışa sunan BİM, şimdi de Vestel Venus 5000 satışına başlayacak.
Normalde 1GB ve 2GB RAM opsiyonlarıyla gelen telefonun 1GB olan modeli, 499 TL'den satışa sunulacak. 13 Temmuz'dan itibaren satışa sunulacak olan telefonun 1GB'lık modelinin fiyatı şu an piyasada 560 TL ile 620 TL arasında değişiyor.
Arada 60-120 liralık bir indirim söz konusu. Eğer siz de ucuz bir giriş segmenti telefon istiyorsanız ve ya şimdilik sizi idare edecek bir telefon arayışlarındaysanız takviminize 13 Temmuz 2018 tarihini işaretlemeyi unutmayın sevgili Teknolojioku takipçileri.
Genel olarak telefonun teknik özelliklerine göz atacak olursak:
İşletim Sistemi: Android 6.0.1 (Marshmallow)
Bellek (RAM): 1 GB
İşlemci Hızı: Qualcomm 8909 İşlemci, 1.3 Ghz 4 Çekirdek
Boy: 142 mm
Genişlik: 71 mm
Kalınlık: 8.5 mm
Ağırlık: 150 gr
Dahili Hafıza: 16 GB
Harici Hafıza 64 GB'ye kadar arttırılabilir hafıza
Ekran Boyutu: 5.0 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 720 Piksel
Ekran Teknolojisi: Soda Lime
Ekran Tipi: IPS Dokunmatik
Arka Kamera: 8 MP
AutoFocus
Flaş
Ön Kamera: 5 MP
Video Çözünürlük: 720P 30 kare / saniye
Pil Türü: 2230 mAh
Bekleme Süresi 600 saate kadar
Konuşma Süresi 13 saate kadar
4.5G uyumu: Var
Kaynak: Teknolojioku
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