BİM'den LG K10 cep telefonu sürprizi! LG K10 BİM'de ne zaman satışa çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak?

BİM hatırlanacağı üzere geçtiğimiz dönemde iPhone X, Galaxy Note 8, Playstation 4, Xiaomi ve Apple aksesuarlarını uygun fiyatlarla müşterileriyle buluşturmuştu. Yeni bir sürpriz yapacak olan BİM bu kez de LG K10 satacak.
BİM aktüelinde yer alan güncel bilgilere göre, LG K10 BİM mağazalarında 1 Haziran tarihi itibariyle satışa sunulacak ve LG K10'nın satış fiyatı 699 TL olacak.
BİM'de 1 Haziran tarihi itibariyle satışa çıkacak olan LG K10'nun teknik özellikleri arasında 720 x 1280 piksel çözünürlükte 5.3 inç IPS LCD ekran, MediaTek MT6750 işlemci, 2 GB RAM, genişletilebilir 16 GB dahili depolama alanı, 13MP arka ve 5MP ön kamera, 2800 mAh batarya ve Android 7.0 yer alıyor.
BİM mağazalarında 699 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan LG K10, stoklarla sınırlı olacak ve yalnızca mağazalarda siyah rengi bulunacak.
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