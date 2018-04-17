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BİM'den sonra sıra A101'de: Xiaomi Mi A1 A101'e geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.04.2018 14:59 | Son Güncelleme

BİM'in ucuz ama kaliteli teknolojik ürünler sunması rakibi A101'i harekete geçirdi. A101, buna bağlı olarak Android One'lı akıllı telefon Xiaomi Mi A1'i tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Peki Xiaomi Mi A1 A101'e ne zaman gelecek?

BİM'den sonra sıra A101'de: Xiaomi Mi A1 A101'e geliyor!

A101 Xiaomi Mi A1 için gün sayıyor desek doğrudur. BİM'in ucuza PlayStation 4, iPhone X ve Samsung Galaxy Note 8 satmasıyla hareketlenen A101, bu anlamdaki en büyük adımını Xiaomi'nin Android One'lı ilk akıllı telefonu Xiaomi Mi A1'i ile atıyor.

A101’DE SATIŞA ÇIKACAK XİAOMİ Mİ A1’İN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi A1'in A101'de satışa çıkacak olan modeli 4GB RAM ve 64GB dahili depolama ile geliyor. Cihaz Xiaomi tarafından Global versiyon olarak adlandırılıyor. Android One projesine dahil olan Xiaomi Mi A1 teknik özellikler kısmında ise 5.5 inç Full HD bir ekrana, Snapdragon 625 işlemciye ve çift kameraya sahip. Xiaomi Mi A1, bu özellikleriyle güncel akıllı telefon trendlerini yakalıyor.

İŞTE XİAOMİ Mİ A1’İN A101 FİYATI

Xiaomi Türkiye Garantisi olmaması sebebiyle 2 yıllık KVK garantisi ile gelen akıllı telefon, 19 Nisan’da A101 marketlerinde satışa çıkacak. Xiaomi Mi A1'in A101 tarafından belirlenen satış fiyatı ise 1.149 TL.

bimxaomi

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Xiaomi Mi A1 Xiaomi Mi A1 fiyatı

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