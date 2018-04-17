BİM'den sonra sıra A101'de: Xiaomi Mi A1 A101'e geliyor!

A101 Xiaomi Mi A1 için gün sayıyor desek doğrudur. BİM'in ucuza PlayStation 4, iPhone X ve Samsung Galaxy Note 8 satmasıyla hareketlenen A101, bu anlamdaki en büyük adımını Xiaomi'nin Android One'lı ilk akıllı telefonu Xiaomi Mi A1'i ile atıyor.
A101’DE SATIŞA ÇIKACAK XİAOMİ Mİ A1’İN ÖZELLİKLERİ
Xiaomi Mi A1'in A101'de satışa çıkacak olan modeli 4GB RAM ve 64GB dahili depolama ile geliyor. Cihaz Xiaomi tarafından Global versiyon olarak adlandırılıyor. Android One projesine dahil olan Xiaomi Mi A1 teknik özellikler kısmında ise 5.5 inç Full HD bir ekrana, Snapdragon 625 işlemciye ve çift kameraya sahip. Xiaomi Mi A1, bu özellikleriyle güncel akıllı telefon trendlerini yakalıyor.
İŞTE XİAOMİ Mİ A1’İN A101 FİYATI
Xiaomi Türkiye Garantisi olmaması sebebiyle 2 yıllık KVK garantisi ile gelen akıllı telefon, 19 Nisan’da A101 marketlerinde satışa çıkacak. Xiaomi Mi A1'in A101 tarafından belirlenen satış fiyatı ise 1.149 TL.
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