HABER

BİM’in iPhone X’den sonraki yeni hedefi: Uygun fiyatlı Xiaomi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.03.2018 22:30 | Son Güncelleme

Türkiye’nin birçok şehrinde hizmet veren BİM, teknolojik ürünleri uygun fiyat ile sunmaya devam ediyor. BİM, ses getiren iPhone X satışının ardından şimdi de Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak.

BİM’in iPhone X’den sonraki yeni hedefi: Uygun fiyatlı Xiaomi!

BİM uygun fiyatlı ürünleri ile nam salmış bir market. Ancak BİM, son zamanlarda yaptığı ucuz maliyetli teknoloji atakları ile birlikte birçok yerde ses getirdi. Bu ses getiren ürünlerden biri Apple’ın en yeni telefonu iPhone X’ti. BİM, Apple Türkiye’deki fiyatı 6099 TL olan iPhone X’i 4999 TL’den sattı. Popüler marketin yeni hedefi ise tıpkı kendisi gibi fiyat performans ürünleriyle birçok kullanıcının tercih sebebi olan Xiaomi’den başkası değil.

BİM VE XİAOMİ YAN YANA

BİM’in her hafta yayınladığı aktüel ürünler kataloğunun bu haftaki sayısına göre, ünlü market Xiaomi’nin kaliteli hoparlörü Xiaomi Mi Bluetooth hoparlörünü satışa sunacak. Hoparlör, 16 Mart Cuma günü BİM marketleri üzerinden satın alınabilecek. Gelelim ürünün fiyatına. Fiyat denildiğinde BİM tarafında yüzlerin gülmesi alışık olduğumuz bir şey. Bu sefer de yüzler gülecek gibi.

İŞTE BİM’DE SATILACAK XİAOMİ Mİ HOPARLÖRÜN FİYATI

BİM, Xiaomi’nin piyasa fiyatı 200-250 TL arasında olan hoparlörünü 129 TL’den satacak. Başka bir deyiş ile BİM, Xiaomi Mi Bluetooth hoparlörü neredeyse yarı fiyatına tüketiciyle buluşturacak. Eğer, yakın bir zamanda hoparlör almayı düşünüyorsanız Bim’in bu kampanyasına bakmalısınız yoksa çok pişman olabilirsiniz.

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasındaTürkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında
Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz ettiLiseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti
Keltepe tünellerine girildi! Afrin'den sıcak görüntülerKeltepe tünellerine girildi! Afrin'den sıcak görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BİM Xiaomi iPhone X Apple bim 16 mart 2018 bim aktüel ürünler bim katalog

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
X biz neden görmedik 5000
Diğer Haberler
Samsung haklıymış! Galaxy S9’un kamerası tam not aldı

Samsung haklıymış! Galaxy S9’un kamerası tam not aldı

Apple, merakla beklenen WWDC 2018’in tarihini açıkladı!

Apple, merakla beklenen WWDC 2018’in tarihini açıkladı!

Bir engel daha! Liveleak’e erişim artık yok

Bir engel daha! Liveleak’e erişim artık yok

Geleceğin pilleri Apple’ın ve Samsung'un elinde

Geleceğin pilleri Apple’ın ve Samsung'un elinde

Bu dünyadan bir Stephen Hawking geçti! İşte ünlü fizikçinin insanlık için sözleri

Bu dünyadan bir Stephen Hawking geçti! İşte ünlü fizikçinin insanlık için sözleri

İnternette 60 saniye içinde yaşananlara inanamayacaksınız

İnternette 60 saniye içinde yaşananlara inanamayacaksınız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.