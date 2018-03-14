BİM’in iPhone X’den sonraki yeni hedefi: Uygun fiyatlı Xiaomi!

BİM uygun fiyatlı ürünleri ile nam salmış bir market. Ancak BİM, son zamanlarda yaptığı ucuz maliyetli teknoloji atakları ile birlikte birçok yerde ses getirdi. Bu ses getiren ürünlerden biri Apple’ın en yeni telefonu iPhone X’ti. BİM, Apple Türkiye’deki fiyatı 6099 TL olan iPhone X’i 4999 TL’den sattı. Popüler marketin yeni hedefi ise tıpkı kendisi gibi fiyat performans ürünleriyle birçok kullanıcının tercih sebebi olan Xiaomi’den başkası değil.

BİM VE XİAOMİ YAN YANA



BİM’in her hafta yayınladığı aktüel ürünler kataloğunun bu haftaki sayısına göre, ünlü market Xiaomi’nin kaliteli hoparlörü Xiaomi Mi Bluetooth hoparlörünü satışa sunacak. Hoparlör, 16 Mart Cuma günü BİM marketleri üzerinden satın alınabilecek. Gelelim ürünün fiyatına. Fiyat denildiğinde BİM tarafında yüzlerin gülmesi alışık olduğumuz bir şey. Bu sefer de yüzler gülecek gibi.

İŞTE BİM’DE SATILACAK XİAOMİ Mİ HOPARLÖRÜN FİYATI



BİM, Xiaomi’nin piyasa fiyatı 200-250 TL arasında olan hoparlörünü 129 TL’den satacak. Başka bir deyiş ile BİM, Xiaomi Mi Bluetooth hoparlörü neredeyse yarı fiyatına tüketiciyle buluşturacak. Eğer, yakın bir zamanda hoparlör almayı düşünüyorsanız Bim’in bu kampanyasına bakmalısınız yoksa çok pişman olabilirsiniz.