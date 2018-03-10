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Bim iPhone X’mi satacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.03.2018 12:30 | Son Güncelleme

Bir süredir Türkiye’deki teknoloji gündemini meşgul eden bir konu var. Evet, Bim iPhone X satacak! Yaklaşık olarak 1 aydır, pek çok köşede bu ya da buna benzer başlıklar gördük. Haberin içeriğine baktığımızda, Bim’in iPhone X satacağı ve bu satışın 9 Mart’ta başlayacağı iddia ediliyordu. Peki gerçekten bu satış başladı mı?

Bim iPhone X’mi satacak?

Şimdi öncelikli olarak şu konuyu açıklığa kavuşturalım. Hali hazırda Bim cephesinden iPhone X satışlarımız başladı ya da başlayacak şeklinde bir açıklama gelmedi. Dahası Bim’in resmi sitesi ya da sosyal medya hesaplarında da buna benzer bir açıklama yok.

Zaten Bim’in haftalık olarak çıkardığı aktüel ürün broşüründe de iPhone X ismi geçmiyor. Peki neden? Bu konu hakkında yapılan bir açıklama yok. Fakat bazı mecralar, bu durumun Apple Türkiye tarafından talep edildiğini ve bu yüzden iPhone X’in Bim broşüründe yer almayacağını belirtiyorlar. Elbette bu savın doğruluğunu tasdik edeceğimiz bir kanal bulunmuyor.

Sonuç olarak 9 Mart’a geldiğimizde hiçbir BİM’de iPhoneX satılmadığını görüyoruz. Kendi çapımızca bir araştırma yapalım dedik ve birkaç BİM’e sorduk. Çalışanların bile böyle birşeyden haberleri yok. Onlar da bizler gibi medyada okumuşlar. Fakat bize gelen bir bilgi yok diyorlar.

Bazı kesimler ise iPhone X’lerin sadece birkaç Bim mağazasında satışa sunulacağını ve stokların oldukça sınırlı olduğunu dile getiriyorlar. Sonuç olarak, Bim poşetinde iPhoneX hayali başka bir bahara kalmış gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
BİM iPhone ihone x

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