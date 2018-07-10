BİM kendini aştı: Şimdi de 499 TL’ye akıllı telefon satacak!

BİM 13 Temmuz Aktüel Ürünler broşürünün dağıtımına başladı. Marketlerinin camlarına da aktüel ürünler broşürünü asan BİM’in bu haftaki bomba konuğu Vestel üretimi bir akıllı telefon olacak.

BİM UYGUN FİYATA VESTEL VENUS 5000 SATACAK

BİM piyasa değeri 500-600 TL arasında olan Vestel üretimi Venüs 5000’i 13 Temmuz tarihinde meraklılarıyla buluşturacak. Teknik özellikleri ile giriş seviyesi bir akıllı telefon deneyimi sunan Venüs 5000, BİM’de 499 TL’den satışa çıkacak.

İŞTE BİM 13 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

BİM’de satışa çıkacak olan akıllı telefon Vestel garantisi altında satılacak. BİM her zaman olduğu gibi Venüs 5000’in yanında başka ürünleri de uygun fiyattan satışa sunacak. Özellikle Vestel Venüs 5000’i almak istiyorsanız 13 Temmuz Cuma sabahı erkenden BİM’e gitmeniz gerekebilir.





