BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!

BİM Steelseries Rival 110 ile A101’e bir çalım daha atma peşinde. Her hafta yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile hayli takipçi kazanan BİM’in sıradaki hedefi oyuncular olacak. Steelseries’in oyuncular için özel olarak ürettiği Rival 110 oyuncu faresi BİM marketlerde ucuz mu ucuz bir fiyat ile satışa çıkacak.

STEALSERİES RİVAL 110 BİM’E GELİYOR



Rival 110 oyuncu mouse’unu aktüel ürünler kataloğunda paylaşan BİM, piyasada 189-199 TL’ye bulunabilen Rival 110 ile birlikte bir akıllı saati ve HomeTech HT8C model tableti de satışa sunacak. BİM tüm bu ürünler için yine uygun bir fiyat belirlemiş durumda.

BİM STEELSERİES RİVAL 110’I TEK BAŞINA SATMAYACAK



BİM Rival 110 fiyatı için 139 TL’lik bir fiyat belirlemiş. Smart Saat olarak listelenen akıllı saat için ise 79 TL isteyen BİM, HomeTech’in HT8C isimli tabletini ise 249 TL’den listelemiş. Aktüel ürünler kataloğuna göre oyuncu faresi dahil ürünler 22 Haziran tarihinde tüm BİM marketlerde satışa çıkacak. Tabi stokların sınırlı olduğu bir gerçek. O yüzden 22 Haziran sabahı BİM marketler önünde kuyruklar görebiliriz. :)





