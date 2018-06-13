HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.06.2018 19:17 | Son Güncelleme

Uygun fiyata sunduğu teknolojik ürünlerle çok sık gündeme gelen BİM yine bombayı patlattı. BİM oyuncuların pek bir sevdiği oyuncu mouse’u Steelseries Rival 110’u çok yakında sevenleriyle buluşturacak. Hem de BİM bu buluşmayı hayli ucuz bir fiyat ile gerçekleştirecek.

BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!

BİM Steelseries Rival 110 ile A101’e bir çalım daha atma peşinde. Her hafta yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile hayli takipçi kazanan BİM’in sıradaki hedefi oyuncular olacak. Steelseries’in oyuncular için özel olarak ürettiği Rival 110 oyuncu faresi BİM marketlerde ucuz mu ucuz bir fiyat ile satışa çıkacak.

STEALSERİES RİVAL 110 BİM’E GELİYOR

Rival 110 oyuncu mouse’unu aktüel ürünler kataloğunda paylaşan BİM, piyasada 189-199 TL’ye bulunabilen Rival 110 ile birlikte bir akıllı saati ve HomeTech HT8C model tableti de satışa sunacak. BİM tüm bu ürünler için yine uygun bir fiyat belirlemiş durumda.

BİM STEELSERİES RİVAL 110’I TEK BAŞINA SATMAYACAK

BİM Rival 110 fiyatı için 139 TL’lik bir fiyat belirlemiş. Smart Saat olarak listelenen akıllı saat için ise 79 TL isteyen BİM, HomeTech’in HT8C isimli tabletini ise 249 TL’den listelemiş. Aktüel ürünler kataloğuna göre oyuncu faresi dahil ürünler 22 Haziran tarihinde tüm BİM marketlerde satışa çıkacak. Tabi stokların sınırlı olduğu bir gerçek. O yüzden 22 Haziran sabahı BİM marketler önünde kuyruklar görebiliriz. :)

Picture1

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
MediaMarkt Dünya Kupası heyecanına ortak olacakMediaMarkt Dünya Kupası heyecanına ortak olacak
Yerli ve milli oyun konsolu geliştirildiYerli ve milli oyun konsolu geliştirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BİM Steelseries Rival 110 bim aktüel ürünler

En Çok Okunan Haberler

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Diğer Haberler
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!

iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!

Kestane dedik efsane çıktı: Lenovo Z5 herkesi şaşırttı!

Kestane dedik efsane çıktı: Lenovo Z5 herkesi şaşırttı!

Şimdi anlaşıldı: Galaxy Note 9’daki yatay kameranın sebebi belli oldu!

Şimdi anlaşıldı: Galaxy Note 9’daki yatay kameranın sebebi belli oldu!

Bakımlı babalara akıllı hediye önerileri

Bakımlı babalara akıllı hediye önerileri

Tesla 3600 kişiyi işten çıkarıyor

Tesla 3600 kişiyi işten çıkarıyor

Yeni Xbox geliyor

Yeni Xbox geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.