BİM ucuza Powerbank satacak

iPhone X, Xiaomi Powerbank, Samsung TA20 hızlı şarj aleti derken BİM şimdi de Sony Powerbank satacağını açıkladı. 12 Haziran Salı gününden itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak Sony marka CP-V10BW/CP-V10BB gibi uzun bir ismi olan Powerbank 10.000 mAh gücünde ve Jel Polimer pil teknolojisi kullanıyor.

Hızlı şarj için 1.5 A çıkışı da bulunan Sony'nin bu ürünü kendisi şarj olurken de şarj edebilme gibi ilginç bir özelliği de üzerinde barındırıyor. Powerbank'ın BİM satış fiyatı ise 75 TL olarak açıklandı. Ürünün siyah ve beyaz renk seçeneklerinin olduğunu ve kutusundan USB kablosunun çıktını da belirtelim.

Diğer fırsat ürünlerinde olduğu gibi BİM bu cihaza da bazı kartlar için 6 taksit fırsatı da sunuyor. 12 Haziran Salı gününden itibaren Türkiye çapındaki BİM mağazalarında Sony'nin bu Powerbank modelini satın alabilirsiniz. Öte yandan geçmişte olduğu gibi her BİM mağazasında bu ürünün bulunma garantisinin olmadığını, olanlarda ise stokların az olabileceğini hatırlatalım.

Powerbank fiyatı uygun mu?



İnternette yaptığımız bir araştırma ile Sony'nin bu Powerbank modelinin fiyatının 149 TL'den başladığını gördük. Yani BİM'in fiyatı olan 75 TL yüzde 50 indirim anlamına geliyor ki bu da fiyatın uygun olduğunu gösteriyor. Her üründe bu kadar indirim sunmayan BİM'in, geçmişte bazı fırsat kampanyalarında piyasa fiyatı ile aynı rakamları istediği de olmuştu.

Kaynak: Teknolojioku



