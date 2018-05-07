BİM yapar da A101 durur mu? Xiaomi Redmi 5A Prime A101’e geliyor!

BİM-A101 çekişmesi kaldığı yerden devam ediyor. Uygun fiyatlı teknolojik ürün satışının bir meyvesi olarak daha önce iPhone X’i satışa sunan BİM son olarak 11 Mayıs’ta Xiaomi Redmi 5 Plus akıllı telefonu 999 TL’den satışa sunacağını duyurmuştu. BİM’in bu atağına A101’in karşılık vermemesi abes olurdu. Neyse ki A101 şaşırtmadı.

A101 BİM’E KARŞI REDMİ NOTE 5A PRİME SATACAK

A101, Xiaomi’nin giriş seviyesi akıllı telefonu Redmi Note 5A Prime’ı BİM’e karşı kullanacak. Ucuzluk marketi Xiaomi Redmi Note 5A Prime akıllı telefonu tam da BİM’in Xiaomi Redmi 5 Plus’ı satışa sunacağı gün 899 TL’den satışa çıkartacak.

XİAOMİ REDMİ NOTE 5A PRİME ÖZELLİKLERİ

A101’de satışa çıkacak olan Xiaomi Redmi Note 5A Prime'da 5.5 inç büyüklüğünde bir ekran yer alıyor. Bu ekrana Snapdragon 835 işlemcisi, 3GB RAM ve 32GB dahili hafıza eşlik ediyor. 13MP arka ve 16MP değerinde bir ön kameraya sahip olan Xiaomi Redmi Note 5A Prime’da son olarak Android 7.0 Nougat işletim sistemi, çift SIM desteği ve 3880 mAh gücünde batarya bulunuyor.

XİAOMİ REDMİ 5 PLUS ÖZELLİKLERİ

BİM’de satışa çıkacak olan Xiaomi Redmi 5 Plus'da ise 5.99 inç Full HD bir ekran, Snapdragon 625 işlemci, 3GB RAM, 32 GB dahili hafıza, 12MP arka ve 5MP ön kamera, Android Nougat işletim sistemi ve 4000 mAh batarya yer alıyor.

