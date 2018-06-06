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Bir bu eksikti: Instagram YouTube’a dönüşüyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.06.2018 19:01 | Son Güncelleme

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, bazılarını sevindirecek bazılarını üzecek bir özelliği daha kullanıcılarına sunacak. Instagram, halihazırda 1 dakika olan video sürelerini 1 saate çıkartarak YouTube gibi uzun video içeriklerine de destek verecek.

Bir bu eksikti: Instagram YouTube’a dönüşüyor!

Instagram, günümüzdeki trendlerin getirdiği yenilikleri uygulamasına entegre etmeye devam ediyor. Özellikle Instagram Hikayeleri ile büyük bir başarı yakalayan Instagram, bu başarısını başka bir kulvara daha taşımak istiyor; video paylaşım kulvarına.

INSTAGRAM VİDEO SÜRELERİNİ ARTTIRACAK

Wall Street Journal’ın haberine göre Instagram, halihazırda 1 dakika ile sınırlandırılan video paylaşım süresini 1 saate çıkartmak için çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalarının sonuna gelmek üzere olan Instagram’ın içerik üreticileri ve çeşitli yayıncılar ile toplantılar yaptığı ve bu toplantılarda şirketin içerik üreticileri ile Instagram için uzun süreli videolar hazırlamak üzere el sıkıştıkları gelen haberler arasında. Kısacası Instagram YouTube gibi olmak için gün sayıyor.

INSTAGRAM YOUTUBE’A MI DÖNÜŞÜYOR?

YouTube gibi uzun süreli video içerikleri ile kullanıcılarını cezbetmek isteyen Instagram’ın bu hamlesi herkesçe kabul görmeyebilir. Pek tabi bunu söz konusu yenilik uygulamaya eklenmeden bilemeyiz. Sizce YouTube’a evrilmiş bir Instagram ilgi çeker mi?

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