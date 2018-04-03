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Bir devrin sonu: Samsung, Galaxy S6’yı tarihe gömdü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.04.2018 21:44 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy S6 ve Galaxy S6 edge kullanıcılarına üzücü bir haber geldi. Samsung’un resmi listesine göre Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge artık güncelleme almayacak.

Bir devrin sonu: Samsung, Galaxy S6’yı tarihe gömdü!

Samsung Galaxy S6, Samsung için bir devrin başlangıcıydı. Güney Koreli şirket, Galaxy S6 ile eski plastik tasarım dilini bir kenara bırakıp yeni göz alıcı bir tasarıma geçti. Bu tasarım Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge modellerinde de kullanıldı hatta Galaxy S8 ve Galaxy S9 tasarımlarına da ilham kaynağı oldu. Samsung’un bugünkü durumunda büyük payı olan Galaxy S6 artık yolun sonuna gelmiş durumda.

SAMSUNG GALAXY S6’YA DESTEK KESİLDİ

S6

Samsung, aylık güvenlik güncellemesi alacak cihazlarını özel olarak hazırladığı bir web sitesinde listeliyor. Bu sayfada geçtiğimiz ay listede bulunan Galaxy S6 serisi akıllı telefonlar; Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge+ ve Galaxy S6 active artık listede yer almıyor. Bu da bir sonraki güncellemenin Galaxy S6 serisine gelmeyeceği anlamına geliyor. Galaxy S6 Oreo güncellemesi bekleyen cihazlardandı. Ancak Samsung bırakın Android Oreo’yu aylık güvenlik güncellemesini dahi Galaxy S6 modellerine vermeyecek.

SAMSUNG GALAXY S6’YI NEDEN SİLDİ?

Samsung’un Galaxy S6 için güncelleme desteğini kesmesinin arkasında verdiği güncelleme sözü yatıyor. Samsung, cihazları için iki yıl koşulsuz şartsız güncelleme desteği veriyor. İki yıldan sonra güncelleme desteği kesiliyor. Galaxy S6 serisi bu kesintinin son kurbanı oldu.

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