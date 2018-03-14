Bir engel daha! Liveleak’e erişim artık yok

LiveLeak aslında iyi bir video ağı altyapısı olmasına karşın bazı insanların cani zevklerine yenik düştü. O yüzden LiveLeak.com’un içinde ne ararsanız var desek yeridir. Mide bulandırıcı birçok görüntüyü de içerisinde bulunduran LiveLeak hakkında bugün ani bir gelişme yaşandı. Erişim sağlayıcıları birliği tarafından LiveLeak.com uzantısına sahip site engellendi.

LİVELEAK’E YASAK KARARI



LiveLeak’e erişim engeli Bandırma Sulh Ceza Hakimliği’nin aldığı 2018/493 sayılı karar ile getirildi. LiveLeak için BTK tarafından herhangi bir erişim engeli duyurusu yapılmadı. Siteye giriş yapılmak istenildiğinde ise durum daha karışık. Bazı internet sağlayıcılarında siteye ilginç bir şekilde sorunsuz giriş yapılırken bazı sağlayıcılarda siteye giriş yapılamıyor. Bazen alınan kararın sayfası da görünmüyor.

HAİN SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ LİVELEAK’TE YAYINLANMIŞTI



LiveLeak’te sınır ötesinde operasyonda bulunan ordumuza karşı yapılan hain bir saldırının görüntüleri paylaşılmıştı. LiveLeak yönetimi bu görüntüyü kaldırmamıştı. Eğer bir erişim engeli geldiyse bu tarz hoş olmayan görüntüler yüzünden gelmiş olabilir.