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Bir engel daha! Liveleak’e erişim artık yok

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.03.2018 22:34 | Son Güncelleme

YouTube’a benzeyen ama kuralsız olarak tanınan video ağı LiveLeak’e erişim engeli geldi. Bandırma Sulh Ceza Hakimliği, aldığı karar ile LiveLeak’e erişim yasağı getirdi.

Bir engel daha! Liveleak’e erişim artık yok

LiveLeak aslında iyi bir video ağı altyapısı olmasına karşın bazı insanların cani zevklerine yenik düştü. O yüzden LiveLeak.com’un içinde ne ararsanız var desek yeridir. Mide bulandırıcı birçok görüntüyü de içerisinde bulunduran LiveLeak hakkında bugün ani bir gelişme yaşandı. Erişim sağlayıcıları birliği tarafından LiveLeak.com uzantısına sahip site engellendi.

LİVELEAK’E YASAK KARARI

LiveLeak’e erişim engeli Bandırma Sulh Ceza Hakimliği’nin aldığı 2018/493 sayılı karar ile getirildi. LiveLeak için BTK tarafından herhangi bir erişim engeli duyurusu yapılmadı. Siteye giriş yapılmak istenildiğinde ise durum daha karışık. Bazı internet sağlayıcılarında siteye ilginç bir şekilde sorunsuz giriş yapılırken bazı sağlayıcılarda siteye giriş yapılamıyor. Bazen alınan kararın sayfası da görünmüyor.

HAİN SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ LİVELEAK’TE YAYINLANMIŞTI

LiveLeak’te sınır ötesinde operasyonda bulunan ordumuza karşı yapılan hain bir saldırının görüntüleri paylaşılmıştı. LiveLeak yönetimi bu görüntüyü kaldırmamıştı. Eğer bir erişim engeli geldiyse bu tarz hoş olmayan görüntüler yüzünden gelmiş olabilir.

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LiveLeak liveleak.com youtube yasak erişim engeli liveleak ekşi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
iyi ki yok haaa!!! :))))))
10 yaşında çocuk bile bu yasakları delip o siteye nasıl girilebileceğini biliyor.
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