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Bir hayal gerçek oluyor: Steam oyunları akıllı cihazlara geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.05.2018 21:44 | Son Güncelleme

Steam’in sahibi Valve, Steam Link ve Steam Video uygulamalarını duyurdu. Bu uygulamalar sayesinde Steam oyunları akıllı telefonlarda oynamak mümkün olacak. İşte bir hayali gerçekleştiren Steam Link’in detayları…

Bir hayal gerçek oluyor: Steam oyunları akıllı cihazlara geliyor!

Valve Steam ile birlikte bir hayali daha gerçeğe dönüştürüyor. Özellikle masaüstü oyuncuların muzdaribi olduğu her yerde oyun oynayamama konusu Steam Link ile tarihe gömülüyor.

STEAM LİNK İLE STEAM OYUNLARI HER YERDEN OYNANABİLECEK

Steam’in duyurduğu Steam link uygulaması ile halihazırda kullanmakta olduğunuz bilgisayarınız bir bulut oyun sunucusu gibi çalışıyor. Steam Link’in bağlı olduğu bu bilgisayar oyunları açıyor, başka bir bilgisayar ya da mobil cihazdan gelen komutlara göre görselliği oluşturuyor ve oluşturduğu görüntüyü mobil cihazınıza tekrar gönderiyor. Böylece bilgisayarınıza bağlanarak, İOS veya Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzdan Steam oyunlarını oynamak mümkün hale geliyor.

steam

STEAM LİNK VE STEAM VİDEO TELEVİZYONUNUZU OYUN CANAVARINA DÖNÜŞTÜRECEK

Steam Link ile birlikte yayınlanacak olan Steam Video uygulaması ise oyunlar yerine videoları mobil cihazda izlemeyi mümkün hale getirecek. Steam Link ve Steam Video sayesinde televizyonlar da bir oyun canavarına dönüşecek. Örneğin evin salonundaki televizyon tek bir hareket ile Steam oyunlarını oynatabilen bir bilgisayara evrilecek.

PEKİ STEAM LİNK VE STEAM VİDEO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Steam’in yeni uygulamaları 21 Mayıs’ta İOS ve Android platformu için yayınlanacak. Ancak hemen sevinmeyin, her iki uygulamayı da kullanabilmek için yüksek hızlı ve kablosuz bir internet şart. Buna sahip olanlar sorunsuz bir şekilde her iki uygulamayı da doyasıya kullanabilecek.

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Steam steam link steam video

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