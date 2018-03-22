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Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.03.2018 20:15 | Son Güncelleme

​Büyük Okyanus'ta bulunan Fiji Adası'ndaki gökkuşağı resifinin yeni bir sakini var.

Bilim insanları her geçen gün gelişen robot teknolojisini günden güne kirlenen denizleri temizlemek için kullanmaya karar verdi. Uzaktan kumandalı robot balık Sofi mercan resiflerindeki yaşamı ve su kalitesini inceleyecek.

Sofi adlı uzaktan kumandalı robot balık, ABD'de bulunan Massachuseyts Teknoloji Enstitüsü'nde geliştirildi. Robot adını "Soft Robotic Fish"in (Yumuşak robotik balık) kısaltılmasından alıyor.

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Robot bir dalgıç tarafından, oyun kumandası ile yönetiliyor, görevi ise deniz yaşamına zarar vermeden yerinde incelemek.

Yumuşak bir gövdeye sahip olan robot balık "Sofi" yüzgeç hareketleriyle ilerliyor. özel kameralarla donatılmış olan Sofi mercan resiflerinin durumunu inceliyor.

Araştırmacılar, deniz canlılarının robot balığı hiç yadırgamadıklarını söylüyor. Gücünü özel bir cep telefonu bataryasından sağlayan Sofi 40 dakika aralıksız yüzebiliyor ve 18 metre derine inebiliyor.

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Uzmanlar robot balık ile doğal yaşamı daha önce hiç olmadığı kadar yakından izleyebileceklerini söylüyor. Sofi ile çevre kirliliğinin mercan resiflerine etkileri de araştırılacak.

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