HABER

Bir Microsoft efsanesi yolun sonuna geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 04.01.2018 09:59 | Son Güncelleme 5 saat önce

Microsoft, Kinect'in ardından Kinect adaptörünün de işinin bittiğini doğruladı!

Bir Microsoft efsanesi yolun sonuna geldi!

Microsoft, sadece birkaç ay önce Kinect ürününün üretimini durdurmuştu. Xbox One'ın yeni modelleri bu ürün ile beraber sunulmuyor olsa da, cihazı kullanmak isteyen kişiler için hâlâ Kinect Adaptörü'nü kullanma seçeneği bulunmaktaydı. Ancak bir süredir beklenildiği üzere firma, artık Xbox için bu adaptörün de üretiminin durdurulduğunu açıklamış durumda.

Polygon ile konuşan bir Micorosft sözcüsü, dikkatli bir şekilde düşündükten sonra, Xbox One ve Windows 10 üzerinde yeni ve daha fazla istenen aksesuarlara odaklanmak için Xbox Kinect Adapter'ın üretimini durdurmaya karar verdiklerini söyledi.

Artık yeni bir Kinect almak isteyenler, ikinci el satış noktalarını incelemeleri gerekecek ve bu ürünlerin fiyatı her geçen saniye yükseliyor. Örneğin eBay üzerinde ürünlerin fiyatı birkaç yüz dolara ulaşıyor. Her ne kadar ürün gelecekte bir gün tekrar üretime geçme ihtimaline sahip olsa da, bu olasılık çok yüksek gözükmüyor. Adaptörün geleceği hakkında sorulduğunda da Microsoft sözcüsü, uzak gelecek hakkında konuşamayacağını söylerken, ürünün "artık mevcut olmayacağını" belirtti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji Microsoft Kinect

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Alkollü içkilerde ÖTV artışı

Alkollü içkilerde ÖTV artışı

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

‘5 milyon liralık ikramiye bana çıktı’ şakası

‘5 milyon liralık ikramiye bana çıktı’ şakası

Son anket sonucunda tarihi rekor

Son anket sonucunda tarihi rekor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
8 ton ağırlığında! Hızla Dünya'ya yaklaşıyor

8 ton ağırlığında! Hızla Dünya'ya yaklaşıyor

Google'dan korkutan açıklama: Bilgisayarlarda büyük tehlike!

Google'dan korkutan açıklama: Bilgisayarlarda büyük tehlike!

DeX Station’un gelişmiş versiyonu geliyor

DeX Station’un gelişmiş versiyonu geliyor

2018’de hangi ürünleri konuşacağız?

2018’de hangi ürünleri konuşacağız?

Nokia 2 modeli güncellendi

Nokia 2 modeli güncellendi

Apple'ın yeni minik bombası iPhone SE 2 nasıl olacak?

Apple'ın yeni minik bombası iPhone SE 2 nasıl olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.