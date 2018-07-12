Bir yandan Ay bir yandan Güneş: Bu ay 2 önemli tutulma var!

Kanlı Ay tutulması ve Parçalı Güneş tutulması uzun bir aradan sonra tekrar karşımızda. İçinde bulunduğumuz Temmuz ayında bir kez daha yaşanacak olan bu iki önemli tutulma, insanlığa yine görsel bir şölen sunacak.
Temmuz ayındaki ilk görsel şöleni Parçalı Güneş tutulması verecek. Güneş ile Dünya arasına giren Ay dolayısıyla gerçekleşen Parçalı Güneş tutulması 13 Temmuz günü yaşanacak. Parçalı Güneş tutulması maalesef ülkemizden izlenemeyecek. Tutulma sadece Güney Avustralya’dan görülebilecek. Bu tutulmadan birkaç gün sonra ise kimi kavimler için sonun işareti olan Kanlı Ay tutulması gözlemlenecek.
2018 Kanlı Ay tutulması ise 27 Temmuz gecesi yaşanacak. Ay’ın kıpkırmızı bir hal aldığı Kanlı Ay tutulması, tahminlere göre 1 saat 43 dakika sürecek. Tutulma Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Asya’nın belirli yerlerinden izlenebilecek. Bu tutulmada Ay’ın Dünya’dan ortalamanın üzerinde bir uzaklıkta olması Dünya’nın daha uzun süre gölgede kalmasına sebep olacak.
Parçalı Güneş tutulması’nın ve Kanlı Ay tutulması’nın burçlara etkileri ise hala tartışma konusu. Ancak Astrologlara göre Yengeç burcunda gerçekleşecek olan Parçalı Güneş tutulmasının insanlara etkisi çok büyük olacak. Önemli olayları, başlangıçları ve bitişleri temsil eden bu tutulmadan en çok Yengeç başta olmak üzere Terazi, Oğlak ve Koç burçları etkilenecek.
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