Bir zamanlar bir gün 24 saat sürmüyormuş

Dünya milyarlarca yıldır dönüp duruyor. O döndükçe zaman akıyor ve biz de yaşlanıyoruz. Dünya tam bir tur dönüşünü bildiğiniz üzere 24 saatte tamamlıyor. Peki bundan milyarlarca yıl önce Dünya 1 günü kaç saatte tamamlıyordu? 24 saat diyenler yanıldı bile.

BİLİM İNSANLARI: DÜNYA ESKİDEN AY’A DAHA YAKINMIŞ



Columbia Üniversitesi’ne bağlı olarak çalışan bilim insanları, Güneş Sistemi’nin tarihine inmek ve bilinmeyenleri ortaya çıkartmak amacıyla yaptıkları araştırmada, Dünya’nın milyarlarca yıl önceki kendi eksenindeki 1 tam turunun bilinmeyenler yönlerini keşfetti. Bilim insanları araştırma sonucunda Dünya ile Ay arasındaki mesafenin o zamanlar 341 bin kilometre civarında olduğunu yani iki gezegen arasındaki mesafenin şimdikinden daha yakın olduğunu gördü.

1.4 MİLYAR YIL ÖNCE 1 GÜN 18 SAAT SÜRÜYORDU



Bilim insanları, Dünya ile Ay arasındaki bu yakınlaşmanın Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüşünü oldukça fazla etkilediğini bu yüzden o dönemlerde Dünya’nın 1 günü yani kendi ekseni etrafındaki 1 tam tur dönüşünü 18,7 saatte tamamladığını ortaya koydu. Araştırma sürecinde bulunan Prof. Stephen Meyers Dünya’nın bu halini ‘’yavaşlayan bir artistik patinajcıya’’ benzetti. Sizce günümüzde 1 gün 18 saat sürseydi nasıl olurdu? Ben o zaman hiç uykumu alamazdım o ayrı

Anahtar kelimeler: Dünya, Ay, Güneş Sistemi, uzay



