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Bir zamanlar bir gün 24 saat sürmüyormuş

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.06.2018 21:34 | Son Güncelleme

Columbia Üniversitesi’ne bağlı bilim insanlarının yaptığı araştırmalar Dünya hakkındaki önemli bir gerçeği ortaya çıkarttı. Dünya, Ay ve Güneş Sistemi’ndeki diğer gezegenlerin incelendiği araştırmada 1.4 milyar yıl önce Dünya’nın bir günü 18,7 saatte tamamladığı sonucuna ulaşıldı.

Bir zamanlar bir gün 24 saat sürmüyormuş

Dünya milyarlarca yıldır dönüp duruyor. O döndükçe zaman akıyor ve biz de yaşlanıyoruz. Dünya tam bir tur dönüşünü bildiğiniz üzere 24 saatte tamamlıyor. Peki bundan milyarlarca yıl önce Dünya 1 günü kaç saatte tamamlıyordu? 24 saat diyenler yanıldı bile.

BİLİM İNSANLARI: DÜNYA ESKİDEN AY’A DAHA YAKINMIŞ

Columbia Üniversitesi’ne bağlı olarak çalışan bilim insanları, Güneş Sistemi’nin tarihine inmek ve bilinmeyenleri ortaya çıkartmak amacıyla yaptıkları araştırmada, Dünya’nın milyarlarca yıl önceki kendi eksenindeki 1 tam turunun bilinmeyenler yönlerini keşfetti. Bilim insanları araştırma sonucunda Dünya ile Ay arasındaki mesafenin o zamanlar 341 bin kilometre civarında olduğunu yani iki gezegen arasındaki mesafenin şimdikinden daha yakın olduğunu gördü.

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1.4 MİLYAR YIL ÖNCE 1 GÜN 18 SAAT SÜRÜYORDU

Bilim insanları, Dünya ile Ay arasındaki bu yakınlaşmanın Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüşünü oldukça fazla etkilediğini bu yüzden o dönemlerde Dünya’nın 1 günü yani kendi ekseni etrafındaki 1 tam tur dönüşünü 18,7 saatte tamamladığını ortaya koydu. Araştırma sürecinde bulunan Prof. Stephen Meyers Dünya’nın bu halini ‘’yavaşlayan bir artistik patinajcıya’’ benzetti. Sizce günümüzde 1 gün 18 saat sürseydi nasıl olurdu? Ben o zaman hiç uykumu alamazdım o ayrı
Anahtar kelimeler: Dünya, Ay, Güneş Sistemi, uzay

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Anahtar Kelimeler:
dünya güneş Ay uzay güneş sistemi

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