Bitcoin teknolojisi Google'a geliyor

Google, Blockchain konusunda genel kanıya nazaran eski bir isim. ABD'li şirket, bitcoin gibi kripto paralar daha emekleme dönemindeyken blockchain teknolojisini bünyesine katmak için çalışmalara başlamıştı. Son gelen haberlere göre bu çalışmalar meyvesini verdi. Google, sistemlerine blockchain'i entegre etmek için ilk büyük adımı attı.

GOOGLE SERVİSLERİ BİTCOİN TEKNOLOJİSİNE GEÇİYOR



Google'ın blockchain çalışmaları ilk aşamada şirketin en önemli servislerinden olan bulut depolama servisinde kullanılacak. Bu entegrasyon sayesinde, Google'daki kullanıcı verileri daha güvenli bir şekilde depolanacak. Google’ın en çok kullanılan servisleri de zaman içinde yeni teknolojiye uyum sağlayacak. Ancak Teknoloji devi Google'ın aklında başka planlar var.

GOOGLE BLOCKCHAİN ALTYAPISINI SATACAK



Buna göre Google, kendi Blockchain teknolojisini diğer şirketlere pazarlamak istiyor. Şirket, Blockchain altyapısını başka firmalara satarak hem iyi bir gelir elde edecek hem de henüz yeni yeni keşfedilen kripto teknolojiler konusunda rakiplerinin bir adım önünde olacak.

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