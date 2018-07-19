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Bixby tuşu Tab A2’ye eşlik edecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.07.2018 07:32 | Son Güncelleme

Samsung’un bu yıl duyuracağı üç tabletten birisi olan Galaxy Tab A2 10.5, sızıntı görsellerinin ardından yeni detaylarla karşımıza çıkıyor. İşte bugün basının eline ulaşan yeni detaylar!

Bixby tuşu Tab A2’ye eşlik edecek

Android tablet pazarının en güçlü ismi Samsung, yepyeni 3 tablet bilgisayarı için çalışmalarını sürdürüyor. Amiral gemisi Tab S4 ile birlikte pek çok kez gündemimize gelmeyi başaran Galaxy Tab A2 10.5 (veya Tab A2 XL), bugün ortaya çıkan detaylarıyla yine basında yerini aldı.

LineageOS ekibinin yeni keşfi, modelin firmware dosyaları hakkında yeni bilgileri gün yüzüne çıkardı. İçerikte, “wink_key” ismiyle yer alan dosya, daha önce S8, S9 ve Note 8‘de de gözükmüştü ve Bixby butonunu temsil ediyordu. Görünüşe göre orta seviye tablette, Tab S4’te olduğu gibi Bixby tuşu yer alacak.

Bixby’i de kısaca hatırlatmak gerekirse; Samsung’un yapay zeka destekli kişisel asistanı. Bir nevi Siri’nin rakibi.

Şimdiye kadar toplanan verilere göre orta seviye cihazda; 10.5 inç 1920×1200 çözünürlüğünde ekran, Snapdragon 450 çipset, Adreno 506 grafik birimi, 7300 mAh batarya, Android 8.1 Oreo işletim sistemi yer alması bekleniyor. Tabletin doğrudan Türkiye pazarında da satışa sunulacağı sızdırılan bilgiler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Samsung Galaxy Tab 2

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