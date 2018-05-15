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Bizden kaçmaz: Nokia X6 her şeyiyle sızdı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.05.2018 21:10 | Son Güncelleme

HMD Global çatısı altında Android’li akıllı telefon üretimine devam eden Nokia, yeni akıllı telefonu Nokia X6’yı yarın tanıtacak. Ancak Nokia X6, daha tanıtımı yapılmadan internet alemine düştü. Nokia X6’nın tüm özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. İşte Nokia X6’nın özellikleri ve fiyatı…

Bizden kaçmaz: Nokia X6 her şeyiyle sızdı!

Nokia Android’li akıllı telefonu Nokia X6’yı paylaşılan bilgilere göre 16 Mayıs’ta yani yarın tanıtacak. Ancak Nokia X6 internete düştü bile. Nokia’nın yeni akıllı telefonunun tüm özellikleri tanıtımdan bir gün önce sızdırıldı.

İŞTE NOKİA X6’NIN SIZDIRILAN ÖZELLİKLERİ

Sızdırılan bilgilere göre Nokia X6’da 5.8 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekran olacak. 19:9 ekran formatına sahip olan telefonun çentikli bir ekran yapısıyla gelmesi muhtemel. Telefonun kalbinde ise Qualcomm Snapdragon 636 işlemcisi yer alacak. Bu işlemciye modele göre 3GB RAM/32GB dahili depolama, 4GB RAM/64GB dahili depolama veya 6GB RAM/128GB dahili depolama eşlik edecek. Yeni Nokia X6’da bir parmak izi sensörü ve 3.5mm kulaklık girişi bulunacak. Telefon gücünü ise 3.060 mAh değerindeki bataryasından alacak.

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NOKİA X6 KAMERASIYLA VE FİYATIYLA ÖNE ÇIKACAK

Nokia X6’nın kamera kısmında ise günümüzün olmazsa olmazı çift kamera yerini alacak. Akıllı telefon 16 Megapiksellik çift kamera donanımıyla geniş açılı ve arkası flu portre fotoğraflar çekebilecek. Nokia X6’nın ön tarafında ise yine 16 Megapiksel değerinde bir ön kamera bulunacak.

NOKİA X6’NIN FİYATI

Yarın Çin’de düzenlenecek olan Nokia etkinliğinde Nokia X6’nın tanıtılması bekleniyor. Mavi, Gümüş ve Siyah renklerle satışa çıkması öngörülen Nokia X6’nın fiyatı hakkında da tahminler var. Bu tahminlere göre Nokia X6, 250 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.

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Anahtar Kelimeler:
HMD Global Nokia Nokia X6 android akıllı telefon

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