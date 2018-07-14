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Black Widow filminden sevindirici haber geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.07.2018 15:32 | Son Güncelleme

Black Widow sonunda yönetmenini buldu. Berlin Sendromu gibi başarılı bir korku-gerilim filmiyle zamanında bizleri büyüleyen yönetmen, koltuğu devralacak.

Black Widow filminden sevindirici haber geldi!

Marvel, yıllardır kadın süper kahramanlar konusunda biraz çekingen davranıyordu. Bunun en büyük sebeplerinden biri ise eski Marvel başkanının tamamıyla ırkçı yaklaşımı ve kadın düşmanı olmasıydı. Hatta kadın süper kahramanlarının oyuncaklarının bile üretilmesine karşıydı. Neyse ki bu arkadaştan kurtulduk seneler önce ve kadın baş karakterleri artık filmlerde daha fazla görmeye başladık.

Yıllarıdr söylentilerden ibaret olan Black Widow filmi ise yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Scarlet Johansson’u tekrar Black Widow kostümü içinde göreceğimiz karakter, bütün Marvel evreninde yan karakter olmaktan kurtulamamıştı.

Hatta Black Widow’un kim olduğunu herkes Avengers: Age of Ultron filmiyle öğrenmişti. Şİmdi ise kendisini daha derinden tanıyabilme şansına erişeceğiz gibi duruyor.

Son olarak Berlin Sendromu gibi başarılı bir korku-gerilim filmiyle kamera ardına gelen yönetmen Cate Shortland, Marvel ile anlaşmaya vardı. Shortland, Black Widows solo filminin yönetmeni olacak. Kariyeri boyunca çok farklı tarzlara dokunan Shortland’in, Black Widow gibi karmaşık bir karakteri iç dünyasını çok iyi yansıtmasını bekliyoruz. Eh haliyle birazda zor anlaşılır bir film bekliyoruz kendisinden.

Son 6 aydır yönetmen arayışında olan Marvel, projeyi askıya almaya göze almıştı.

Kaynak: Teknolojioku

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