BlackBerry Key2 çıkış tarihi açıklandı

Cep telefonu pazarının popüler isimlerinden biri olan BlackBerry, akıllı telefon pazarına ise var olma savaşı veriyor. Kanada merkezli şirket, akıllı telefonlara geçiş sürecine ayak uydurmakta hayli zorlanmıştı. Bu krizden çıkmak için farklı bir yol izleyen BlackBerry, akıllı telefon üretim haklarını bazı şirketlere satmış, sadece isim hakkı tarafından komisyon almayı tercih etmişti.

Nitekim bu süreç BlackBerry markasının model yelpazesini genişletmesini yavaşlattı. Malum, telefonun gelişim aşamasının birkaç farklı birimden onay alması, işleri fazlasıyla sekteye uğratan bir durum.

Yine de tüm bu olumsuzluklara karşın, Kanadalı şirketin yeni telefonu ufukta göründü. Şirketin resmi hesabından yapılan açıklamada BlackBerry Key2 çıkış tarihi ile ilgili de bilgi verildi.

Yayınlanan tweette “An icon reborn” ifadesine yer verilerek 7 Haziran işaret edilmiş. Bu tweet BlackBerry Key2 çıkış tarihi olarak 7 Haziran’ın belirlendiği anlamına geliyor.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Sızdırılan bilgilere göre BlackBerry Key2, gücünü Snapdragon 660 yonga setinden alacak. 1620 x 1080 piksel çözünürlüğünde 4.5 inçlik ekranla gelecek olan telefonda fiziksel klavye desteği de bulunacak. Bu arada cihazın arka tarafında 12MP + 8MP’lik çift kamera kurulumu olacağını da belirtelim.

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